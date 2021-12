UAAP bago logo

INILANTAD ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ang opisyal at panibago nitong gagamiting logo na kumuha ng inspirasyon sa pambansang sports na sipa para sa pagbabalik aksiyon ng pangkolehiyong liga sa Marso ng susunod na taon.

Ito ay matapos ihayag ng UAAP ang mga nagwaging kalahok sa ginanap nitong UAAP Logo Design Contest.

Ipinakilala ni UAAP President Emmanuel Calanog ang lahok ni Darryl John Digal ng Far Eastern University na nakuha ang top prize at nagwagi sa mahigit na 200 sumali at nagpadala ng kanilang entry.

Ang winning logo ay pormal na ilalantad sa UAAP Season 84 opening na pansamatalang itinakda sa Marsp 2022.

Ayon kay Digal, ang kanyang disenyo sa logo ay sumisimbolo ng “our athletic heritage and culture, emphasizing the mission to promote cultural diversity, character development, and athletic excellence.” (Lito Oredo)