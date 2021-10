POSIBLENG makipag-upakan uli si former undisputed heavyweight boxing champion Mike Tyson sa 2022.

Napaulat na planong labanan ni ‘Iron Mike’ ang nakatunggali ni Floyd Mayweather Jr. sa exhibition match na si Logan Paul.

Umugong ang balita sa tweet ng isa ring kilalang YouTuber na si Keemstar ng Drama Alert.

“I am going to have a return fight in February and we are pretty skeptical about the opponent,” saad ni Mike. (Aivan Episcope)