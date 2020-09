Tyson mahina ang mga paa

WALANG inaatrasan si former undisputed heavyweight champion boxer Mike Tyson, kahit pa ang mix martial arts (MM).

“I could of done all that stuff,” pagyayabang ni ‘Iron Mike’.

Kuwento ng undisputed boxer, yakang-yaka sana nitong makipagpasabayan ngunit ang problema lang ay ang kanyang mga paa.

“I could of done all that stuff but once someone stepped on my foot, I would of tapped out.”

Malakas man ang pangangatawan at binabatong suntok, aminado ang beteranong boksingero na nasa paa nito ang kanyang kahinaan.

“My feet are my weak spot! You step on my feet, I’m gonna tap out!” (Aivan Episcope)