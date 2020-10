Tyson kumakanta na rin

IHANDA ang inyong mga eardrum.

Bagong trip na naman kasi ang pinasok ni dating undisputed heavyweight boxer Mike Tyson matapos siyang makipag-collaborate sa LA-based musical artist na Tiki Lau at ilabas nito ang bago niyang EDM (Electronic Dance Music).

`Banger’ ang dating ng boksingero na bumibigkas pa ng “I’m Mike Tyson”.

Makabasag-tenga ang pinapakawalan nitong salitang “I’ve been the wildest, I’ve been the craziest, I’ve been the outrageous, the vicious, the most destructive fighter” na nagsisilbing pagkakakilanlan ng 54-anyos sa larangan ng boksing.

Hula tuloy ng iba, baka ito ang gamitin ni ‘Iron Mike’ na walk-out song niya sa bakbakan nila ni Roy Jones Jr. sa darating na Nobyembre 28. (Aivan Episcope)