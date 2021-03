Tyson-Holyfield 3 kasado sa Mayo

WALA pang 24 oras nang sabihin ng kampo ni Evander Holyfield na ayaw niyang lumaban, kahapon ay mismong si boxing legend Mike Tyson na ang nagsabing tuloy ang kanilang magiging third fight sa darating na Mayo 29.

Nitong nakalipas na araw, ipinarating ng panig ni Holyfield ang kanilang pagkadismaya nang tanggihan ni “Iron Mike” ang garantisadong $25 million (lampas P1.2 bilyon) upang muling tapatan si Holyfield sa Hard Rock Stadium sa Miami Gardens, Florida.

Ngunit nitong Miyerkoles, isiniwalat naman ni Tyson na tuloy ang bakbakan sa pagitan nila ng 58-year-old former undisputed champion.

“I just want everybody to know the fight is on with me and Holyfield,” sambit ni Tyson sa isang Instagram Live session kasama ang Haute Living.

“Holyfield’s a humble man, I know that and he’s a man of God but I’m God’s man. Listen, I’m going to be successful May 29,” saad pa nito.

Unang nagtagpo ang dalawang boksingero taong 1996 para sa WBA heavyweight championship kung saan namayagpag si Holyfield via TKO sa round 11.

Sa kanilang ikalawang paghaharap kasunod na taon ay muling nanaig si Holyfield para sa nabanggit na titulo.

Detalye pa ng former heavyweight champion, “the only thing we have to do is get some small, fundamental difference. Get some paperwork done,” (Janiel Abby Toralba)