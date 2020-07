Tyson dudurugin ni LeBron

NAGING mainit ang diskusyon sa Twitter tungkol sa dalawang legend sa kanilang larangan na sina LeBron James at Mike Tyson.

Sa tweet ng isang netizen, makikita kung papaano pinagtapat sina LeBron at Tyson para sa isang boxing match.

Ayon sa caption, dudurugin ni LeBron si Tyson sakaling naging boksingero ang NBA superstar.

“LeBron would knockout and contain prime Mike Tyson if he were a boxer,” saad sa tweet.

Marami namang netizen ang pumalag na imposible umanong manalo si James kay Tyson, ang pinakabatang heavyweight world champion sa kasaysayan ng boxing. (Raymark Patriarca)