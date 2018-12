Tyra Banks pabor sa panalo ni Gray

Parang fan girl ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang supermodel na si Tyra Banks dahil pagkatapos nitong purihin ang ating kandidata pagkatapos ng preliminary competition, isa rin ito sa mga Hollywood celebrities na nagpadala ng congratulatory message.

Aprubado sa kanya ang pagkapanalo ni Catriona at siningle-out nga niya ang paglakad at confidence nito na ayon sa kanya ay isang ‘next level fierce.’

Siyempre, nakakataba ng puso ang mga pahayag na ito ng isa sa pinaka-top authorities pagdating sa larangan ng kagandahan at hindi mahirap kuwes-tiyunin ang kanyang opinyon sa departamentong ito.

Well, kita naman natin na buo talaga si Catriona sa lahat ng aspeto para masungkit ang korona. Mula sa kanyang mga inihandang damit, sa kanyang kakayahang sumagot ng kahit anumang tanong ang ibato sa kanya at sa kanyang buong personality, mahirap talagang pataubin siya, noh!

Clint Bondad handang magtiis, maghintay sa GF

Maging ang kanyang boyfriend na si Clint Bondad na nagpain-terview rin pagkatapos manalo ang kanyang dyowa ay nagsabing “she deserved it to the most,” dahil alam niya kung paano naghanda ito.

Buo rin ang kanyang naging suporta na kahit kailan ay hindi naging hadlang ito sa kanilang relasyon dahil nasa mundo rin siya ng modelling at alam niya na ito ang panahon para hindi niya kailangang mag-emote tungkol sa kanilang dalawa kundi ang pagdamay niya ang isa sa pinakaimportanteng bagay na puwede niyang i-offer kay Cat.

Alam din niya na buong taong magiging super-duper busy ang dating batang nakilala niya sa isang maliit na elevator sa Baguio City, pero handa naman siyang maghintay at buo ang tiwala niya rito.

Overwhelmed ang buong fa­mily ni Cat, ang buong Pilipinas sa pagkapanalo nito, at ayaw niyang maging KJ sa momentous event na ito sa buhay ng pinakakamahal niya.

Naman!

Paolo feeling ‘sister’ ni Angela Ponce

Talking pa rin about Miss Universe 2018, hindi si Cat­riona Gray ang kinopya ni Paolo Ballesteros sa pinaka-latest niyang makeup masterpiece kundi ang kauna-unahang transgender contestant mula sa Spain na si Angela Ponce.

Kaya, ang naging caption niya rito ay “Congrats, sister!” na ikinatuwa naman ng marami, huh! Eh, sino pa nga ba ang magdadamayan kundi ang kapwa,devah?

Anyway, as always, kopyang-kopya ni Paolo ang mukha ni Angela na kung makikita nito ang post ni Pao, aba, ikatutuwa nito ang pagkakagaya sa kanya.

Bongga rin ang shared spotlight ni Angela sa Miss U 2018 dahil halos isang buong segment ay inalay sa kanya na tumatak din ang closing statement niyang, “I don’t have to win as Miss Universe, I just have to be here.”

Samantala, nakopya naman na ni Pao ang beauty ni Cat noong manalo ito sa Bb. Pililinas 2018, kaya ‘wag nang magtampo o i-bash pa ito kung bakit hindi ang kababayan natin ang ginawa nito sa kanyang makeup transformation.

Korekek!