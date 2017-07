Typhoon signal itinaas kay ‘Huaning’

By JG Tumbado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Itinaas na ang typhoon signal sa anim na lugar sa Luzon kasunod ng pagpasok kahapon sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ng bagyong ‘Hua­ning’.

Sa huling impormasyon mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) alas-kuwatro ng hapon kahapon, namataan umano ang sentro ng bagyong ‘Huaning’ sa 250 kilometro hila­gang-kanluran ng Basco, Batanes.

May taglay itong lakas ng hangin na 80 kilometro kada oras at pagbugso na nasa 110 kilometro kada oras at tumatahak sa bilis na 22 kilometro kada oras pa-hilagang silangan.

Itinaas na ang Tropical Cyclone Warning Signal Number 1 sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra at sa hi­lagang-kanlurang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Group of Islands.

Pumasok sa PAR ang bagyong ‘Huaning’ makaraang lumabas ang bagyong ‘Gorio’ na nag-landfall naman sa Taiwan.

Sa Martes ng umaga inaasahang lalabas na rin sa teritoryo ng Pilipinas ang bagyong ‘Huaning’.

Sinabi ng PAGASA na asahan ang katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ulan sa Northern at Central Luzon dahil palalakasin umano ng bagyong ‘Huaning’ ang umiiral na habagat o southwest monsoon.