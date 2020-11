Typhoon resistant na bahay ipatayo

Taun-taon na lang tumatambad sa atin ang nakalulunos na larawan ng mga pamilyang nawasak o inanod ang bahay dahil sa malakas na bagyo. Pangkaraniwan na ring ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation centers tuwing may kalamidad. Ang pinakamasakit, ‘di mabilang na kababayan natin ang nasasawi dahil sa bagyo.

Alam ng marami na suki ng masamang panahon ang Pilipinas. Higit kumulang 20 bagyo ang bumibisita kada taon, ilan dito ay malalakas. May mga lugar din tayong tinatawag na ‘typhoon belt’, tulad ng Bicol Region, na binayo kamakailan lang ng super typhoon ‘Rolly’ na sinundan ng bagyong ‘Ulysses.’

May magagawa pa ba tayo upang baguhin ang kapalaran ng mga Pilipino? Meron po! Kailangan lang po ng pamahalaan na magtayo ng mga storm-resistant na bahay para sa mga kababayan nating nakatira sa tabing dagat at mga bahaing lugar. Kailangan kasing gumawa tayo ng permanenteng solusyon upang matigil na ang pagdurusa ng ating mga kababayan tuwing may bagyo.

Kaya naman po hinihiling ko sa pamahalaan na bumuo ng five-year Core Shelter Assistance (CSA) program upang makagawa ng nga typhoon-resistant na bahay yari sa kongkreto para sa mga kapuspalad na nakatira sa delikadong lugar. Gawa po ito sa slabs at concrete hollow blocks na dingding at hindi naman ito kamahalan dahil nagkakahalaga lang ito ng P120,000 hanggang P150,000 bawat unit. Ang mga lokal na pamahalaan ang maghahanap ng lupang pagtitirikan ng bahay dahil mas alam nila kung saan ang mga ligtas na lugar.

Kahit matipid sa gastos ang paggawa ng ganitong estilo ng bahay, ididisenyo itong harapin at kayanin ang puwersa ng bagyong may lakas ng hangin na aabot sa 380 kilometers-per-hour. Hiling ko lang po na unahin sa CSA program ang mga benepisyaryo ng 4Ps na nakatira sa eastern seaboard ng bansa o sa mga tabing-ilog. Naniniwala akong hindi ito magiging problema ng Department of Social Welfare and Development dahil mayroon naman silang listahan at address ng mga benepisyaryo ng 4Ps.

Sa tingin ng inyong lingkod, walang magiging problema sa pagkukunan ng pondo sa CSA program. Noon pa man kasi, gumagastos na ang pamahalaan ng bilyon-bilyong piso para sa paglilikas, pagpapakain, pagbibigay ng temporary shelter at pagkumpuni sa mga nasirang bahay ng mahihirap nating kababayan.

Paulit-ulit itong ginagawa ng bawat administrasyon. Ang masaklap, matapos gumastos ng malaking halaga ang estado upang tulungan ang mga binagyo, bumabalik lamang ang mga evacuees sa kanilang bahay kahit peligroso. Panahon na para baguhin ang sistemang ito.

Ngayong panahon ng pandemya kung kailan kinakailangang mangutang ng pamahalaan upang makapagbigay ng ayuda, mahalaga ang bawat sentimo. Kung gagastos man tayo, dapat nating tiyakin na pakikinabangan ito sa mahabang panahon.