Type si Mario Maurer: Rabiya pasabog agad ang pagrampa sa Florida

Simula na nga ang ‘patalbugan’ ‘kabugan’ ng mga kandidata sa Miss Universe 2020, ngayong isa-isa na nga silang nagsisidatingan sa Seminole Hard Rock Hollywood, Florida USA.

Agad-agad ngang nagpasiklab ang mga kandidata sa pagrampa (pasarela). Ang bongga siyempre ng rampa ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo.

Hindi rin nagpatalbog sina Miss El Salvador, Miss Haiti, Miss Mexico, Miss Bolivia, Miss Brazil, Miss Chile, Miss Argentina. Nangabog na rin sina Miss Czech Republic, Miss Italy, Miss Indonesia, Miss Iceland, Miss Cambodia, Miss Thailand, at iba pa.

Anyway, viral din agad ang mga video na pagdating ni Rabiya ay tila kinilig, at hinangad ng mga tao sa lobby ng hotel na magpa-selfie sa kanya. Sa panahon ngayon, bawal na bawal ang mag-selfie sa mga kandidata.

May kasunduan nga, na sa sandaling mag-positibo sa coronavirus ang isang kandidata, automatic na tanggal siya sa contest.

Anyway, ang bongga rin ng interview kay Rabiya ng mga crew sa Thailand. At ni-reveal nga ni Rabiya na gusto niyang magpunta sa Thailand, at fan daw talaga siya ni Mario Maurer, na Superstar sa Thailand, at sikat din sa Pilipinas, at katunayan ay nakagawa pa siya ng pelikula sa bansa, kasama si Erich Gonzales.

Inamin din ni Rabiya na in love siya sa mga boys’ love serye ng Thailand, tulad n 2gether nina Win Metawin at Bright Vachirawit. Ang boy’s love nga ay tungkol sa parehong lalake na nag-iibigan, o sabi nga, mga kuwento na may kinalaman sa kabadingan.

Eh di ba nga, dyosa rin ng mga bading ngayon si Rabiya, kaya bongga talaga!

