Type magpasampal: Charlie bet kumabet sa mister ni Juday

Hindi titigil sa pagwu-workshop sa pag-arte, kesehodang super husay na niya, o nagwagi na siya ng mga award bilang best actress, na ang pinakahuli nga ay ang sa The Eddys (ng Society of Philippine Entertainment Editors) para sa pelikulang Fan Girl.

Sabi ni Charlie Dizon, the more na iniisip daw niya ang award, mas lalo siyang napi-pressure.

“Honestly opo, hindi ko masyadong iniisip na nanalo ako, kasi napi-pressure ako. Kaya mina-mind set ko na lang sarili ko na mas galingan,” sabi niya.

Si Charlie nga ay produkto ng ‘acting workshop’ ng Star Magic, sa pangunguna ni Direk Rahyan Carlos. Limang taon nga raw ang hinintay ni Charlie bago tuluyang nabigyan ng pagkakataon na magbida, o mapansin ang kahusayan niya.

“Importante talaga ang workshop, parang therapy ko siya, doon ko nalalabas mga hindi ko nalalabas sa mga normal days. Napa-practice ko rin ang skills na meron ako, at nalalaman ang skills na wala pa ako.

“Mas nakilala ko ang sarili ko. Ang dami kong realizations, na for me, siguro dahil ang tagal ng time bago ako nakapasok sa showbiz, ‘yun ang naging fire ko para sipagan at galingan pa talaga.

“Sa workshop mo kasi mari-realize na dapat pagsipagan mo ang lahat.

“Nalaman ko kung saan ako mas sensitive, pati mga hugot ko sa buhay. At siyempre, sa workshop ko natutunan ang professionalism,” sabi ni Charlie.

Kaaliw rin si Charlie, na dahil sa workshop, nawala ang inhibitions niya, o mga hiya sa katawan. Hindi nga siya nag-iinarte sa mga sexy scene, o mga eksena na kailangan niyang makipaghalikan, o maghubad.

“Napag-uusapan naman na ang mga ganun. Depende po talaga sa material. Pero, hindi ako maarte sa pagtanggap ng roles,” sabi niya.

Matunog nga ang chika na isa siya sa pinagpipilian na gumanap bilang kabit sa teleseryeng Doctor Foster (World of a Married… sa Korea), at si Judy Ann Santos ang makakasama niya, o aagawan ng lalake, at mananakit sa kanya.

“Wala pang nasasabi na ganun. Nagugulat din po ako. Pero, wala po talaga.

“Pero siyempre tatanggapin ko pag inalok sa akin. Napaanood ko ang Korean version noon. Pero sa ngayon wala pa talagang sinasabi na ganun,” sabi ni Charlie na halatang excited nan gang magpasampal, makipagtalakan kay Juday.

Andrea, Francine pinag-away ni Eula

Pinatunayan ni Andrea Brillantes (Mira) na nakakahawa ang kabutihan pagkatapos niyang mahimok ang mga taga-Hermoso na magtulungan pagkatapos ng isang malakas na bagyo sa inspirational series ng ABS-CBN na “Huwag Kang Mangamba,” na napapanood gabi-gabi sa Kapamilya Channel, A2Z, and TV5.

Nag-trending sa social media ang pagbibigay ni Mira ng nakuha niyang relief goods sa mga mas nangangailangan, kaya naman muling nabuhayan ng loob ang mga tao at nagsilbing inspirasyon sa kanila para magbayanihan.

Habang unti-unting nahuhulog ang loob ng mga taga-Hermoso kay Mira, napapalapit na rin sa kanya si Joy (Francine Diaz) kahit hindi pa rin buo ang tiwala nito sa pananampalataya niya kay Bro.

Ngunit susubukan namang sirain ng faith healer na si Deborah (Eula Valdes) ang relasyon ng dalawa sa panunuhol niya kay Joy na lokihin si Mira, na nagiging banta na sa kanyang negosyo.

Magawa kaya ni Joy na siraan si Mira? Magsimula na nga bang manumbalik kay Bro ang mga tao dahil kay Mira?