Dahil sa umano’y nagawang paglabag, pansamantalang sinuspinde ang ilang social media account ni US President Donald Trump.

Pinutol ng social media giant na Twitter ang account ni Trump sa loob ng 12-oras. Kung magpapasaway pa ang presidente sa panuntunan ng website, tuluyan na anilang puputulin ang kanyang account.

“This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.”

Nag-ugat ang banta ng Twitter sa pangulo dahil sa ilang online posts nito tungkol sa umano’y dayaan sa nagdaang presidential elections.

Sinabi ng kompanya na nilabag ni Trump ang kanilang Civic Integrity Policy, na direktang nag-aakusa na ninakaw ang kanyang panalo sa halalan.

Maging ang Facebook ay nag-anunsyong iba-block nila sa loob ng isang araw ang office page ni Trump. Bukod pa rito ang Instagram na nagsabi na ring sususpendihin ang kanyang account.