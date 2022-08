Twinning sa kuwintas, buhok: James, Nancy lantaran na ang relasyon

Wow, lalo raw nabuking ang relasyon nina James Reid, Nancy Jewel McDonie, dahil sa pagpapa-hair color ng binata, at dahil sa suot niyang kuwintas, na sabi nga ay ‘twinning’ sila.

Well, makikita nga sa Instagram story ni James ang video na pini-flex niya ang kanyang bagong hair, at napansin nga ang kanyang necklace, ha! At siyempre, very productive, resourceful ang mga netizen, kaya hinanap agad nila ang photo ni Nancy, na may kulay nga ang hair, at suot-suot ang parehong kuwintas.

Kabog, di ba? Panalong-panalo ang paghahanap ng resibo ng mga faney.

Pero siyempre, nandiyan pa rin ang mga JaDine fan, na hindi pa rin talaga tanggap na may kanya-kanya na ngang karelasyon ang mga idolo nila. Mukhang hindi talaga nila matatanggap ang relasyon sa iba ng mga idolo nila.

Sabi nga nila, nawalan na sila ng gana kay James, mula nang nagkahiwalay sila ni Nadine.

Pero palaban din siyempre ang mga solid fan ni James, na nagsasabing buti nga at mas bongga, sikat ang pinalit ni James kay Nadine. Na ganun dapat, na pag kumuha ka ng kapalit, siguraduhin mo na mas higit. Hahahaha! (Dondon Sermino)