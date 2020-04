TV network magpapa-advance TF sa mga artista

Kausap ko ang isang talent manager kahapon at ikinuwento niya sa akin na kausap niya ang isang executive ng isang top TV network.

“Baka mag-advance TF (talent fee) sila sa mga artista nilang may regular show,” sabi ni talent manager.

Tina-try raw ayusin ‘yon, kaya malamang, maging happy ang mga talent ng TV network na ‘yon.

‘Yung isa pang TV network, alam ko, may nakukuha na ang mga talent nila, half nga lang daw muna ng weekly TF na nakukuha nila noong bago mag-lockdown dahil sa COVID-19.

Kausap ko kasi ang manager naman ng isang senior actor at ‘yon nga raw ang inaasahan nila ngayon.

At least, kahit walang trabaho ngayon ang mga talent, may inaasahan sila kahit paano lalo na at marami pa rin naman ang umaasa sa kanila hanggang ngayon na wala muna silang kita.

Nice!

Martin, Lani, Arnel Pineda, Ebe inilunsad ang ‘Faith Over Fear’

Ang bongga ng “Faith Over Fear: The PH Concert Initiative” online musical event na magaganap sa Wednesday, 3:00PM sa pamamagitan ng Faceboon (fb.com/FaithoverFearPHConcert).

Bale fundraiser ito na ang magbe-benefit ay ang mga freelancer ng concert world sa ating bansa.

Ang ilan sa big names na mapapanood na mag-perform dito mula sa kani-kanilang mga bahay (lahat naman kasi ay naka-lockdown) ay sina Martin Nievera, Lani Misalucha, Arnel Pineda, Ebe Dancel, Jeff Pangaln, The Neocolours at marami pang iba.

Nang makausap ko si Joy Alonzo, Martin’s personal manager, nabanggit niya na nag-yes kaagad dito ang Concert King.

Isa ang concert director na si Frank Lloyd Mamaril sa namamahala sa online musical event na ito na hindi dapat palampasin!

Going back to Martin, may sarili ring pa-FB live si Martin at palagi siyang kumakanta at nakakasama pa nga ang twin-sister niyang si Vicki Nievera.

Super sing sila at naaliw ako nang minsang may magtanong sa kanila kung twins ba sila. Marami pa rin ang hindi nakakaalam na may twin si Martin at ‘yon nga ay si Vicki na like him ay magaling ding kumanta, huh!

Komedyante katuwang ni Pacquiao sa pamimigay ng relief goods

Ang ABS-CBN comedian na si Eric Nicolas, mahilig palang magtanim.

Sa bahay nila sa Las Piñas, may mga pananim siyang gulay.

Actually, noon pa, napapakinabangan na nila ang mga tanim niya.

Ngayong medyo pahirapan ngang lumabas dahil sa Luzon-wide enhanced quarantine, mas napapakinabangan nila ang mga pananim niya.

Kapag may kailangan silang lutuin, kumukuha na lang siya sa kanyang mga pananim.

Siguro after ng pandemic na ito dahil sa COVID-19, puwede na rin tayong magtanim ng mga gulay sa ating bakuran.

Ang isang nephew ko, may mga tanim ding gulay sa bahay namin, kaya naman napakinabangan nila ‘yon ngayong lockdown!

Going back to Eric nga pala, nag-post siya kamakailan sa kanyang FB account ng video ng pagre-repack ng relief good sa isang boxing gym.

Sabi ni Eric, kay Senator Manny Pacquiao raw galing lahat ng relief goods na ‘yon.

Nilinaw ng comedian na, “Hindi iniutos na ikalat sa social media, ako na ang naglabas. Ganyan siya!”