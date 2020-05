TV at radyo, sagot sa patuloy na pagkatuto ng mga batang walang internet

Sa kabila ng patuloy na paglaki ng papel ng internet sa edukasyon ng mga kabataang mag-aaral, nananatili pa ring malaking impluwensya at tulong ang telebisyon at radyo para sa kanilang pag-aaral.

Hindi kasi lahat ng mga estudyante at kanilang pamilya ay may access sa makabagong teknolohiya at internet lalo na iyong mga nakatira sa malalayo at liblib na lugar.

Sa gitna ng pagsubok sa sistema na kinahaharap ng sektor ng edukasyon sanhi ng kasalukuyang krisis, mahalaga na naaayon ang pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante base sa sitwasyon ngayong nasa ilalim tayo ng home quarantine. Isa sa mga paraan upang mapanatili ang pagkatuto ng may 27 milyong mag-aaral sa buong bansa ay sa pamamagitan ng tradisyonal na media tulad ng telebisyon at radyo.

Nakasaad sa Section 24 ng Republic Act No. 8370 (Children’s Television Act of 1997) na isa sa mga obligasyon ng mga TV network ang gamitin ang 15 porsyento ng kanilang pag-ere sa pagpapalabas ng mga programang angkop para sa mga batang mag-aaral.

Lumalabas kasi na malaki pa rin ang impluwensiya ng telebisyon at radyo sa panahong naka-gadget na ang halos lahat ng kabataan. Base sa telecom at media business global firm na Dataxis, 18.7 milyong pamilya sa Pilipinas ang nanonood pa rin ng telebisyon. At inaasahang aakyat pa ang bilang sa 20.7 milyon pagtuntong ng 2024. Bukod dito, nakasaad din sa pag-aaral na 93 porsyento ng mga pinoy ang mas pinipili pa rin ang paggamit ng telebisyon kumpara sa iba pang media platforms.

Ayon naman sa 2019 Media Trends Study ng global media intelligence firm na Kantar Media, mahigit kalahating porsyento ng mga pinoy ay nakikinig pa rin ng radyo.

Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture, hinihimok ng inyong lingkod na gamitin ng Department of Education (DepEd) bilang educational materials ang mga makukuha sa iba’t ibang ahensya—tulad ng Cultural Center of the Philippines (CCP), Department of Science and Technology (DOST), state colleges and universities (SUCs) at iba pang mga pribadong organisasyon. Maaaring ipalabas ang mga ito sa government TV station na People’s Television Network (PTV-4) at government radio station na Radyo ng Bayan.

Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng Department of Education (DepEd) ang pagbubukas ng School Year (SY) 2020-2021 sa ika-24 ng Agosto. Bago pa ang anunsiyong iyan, sinabi na ng DepEd na kailangang palawakin ang mga pamamaraan para sa isang kaaya-aya at ligtas na pag-aaral.

Anuman ang magiging desisyon ng DepEd hinggil sa pamamaraan ng pag-aaral ng mga bata pagdating ng pasukan, dapat na maipalaganap na ngayon pa lang ng lahat ng mga stakeholders sa sektor ng edukasyon ang paggamit ng radyo at telebisyon para sa patuloy na pagbibigay ng edukasyon sa lahat ng mga estudyante. Habang nasa ilalim ng home quarantine, gamitin natin ang oportunidad na ito na magpatuloy ang kanilang pagkatuto sa pamamagitan ng lahat ng mga posibleng pamamaraan. #