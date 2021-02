Tuyo, dilis humabol sa presyo ng baboy

PINAKIKILOS ni Senadora Grace Poe ang Department of Trade and Industry (DTI) sa napakataas na presyo ng tuyo at dilis sa mga pamilihang bayan.

Sabi ni Poe, kaila­ngang tingnan agad ng DTI kung bakit pumalo na sa P300 hanggang P400 ang bawat kilo ng tuyo sa mga palengke at ang presyo naman ng dilis ay nasa P400 hanggang P600 ang kilo.

“‘Yong mga kababayan nating mahihirap, nagtitiis na lamang sa pagbili ng tingi pero ang masakit nito, tingi na nga lang, ang mahal pa ng nabibili nilang tuyo at dilis sa bawat paketeng maliit. Halos ilang pirasong tuyo na lang at kakarampot na dilis ang laman nito,” ani Poe.

Ayon sa mambabatas, napipilitan ang mga pa­milyang bumili ng tuyo at dilis na nakapakete dahil ito lamang ang kanilang nakakayanan. Sa hala­gang P20, limang pirasong tuyo ang mabibili, at ang dilis naman sa loob ng isang maliit na balot ay P20 rin ang presyo.

Dagdag pa nito, napakalaki diumano ang ipinapatong ng mga mapagsamantala sa mga itinitindang tuyo at dilis samantalang mababa naman nilang nabibili ito ng wholesale sa mismong mga pamilihan o angkatan ng dried fish.

Ang tuyong salinas ay nasa P180 hanggang P200 ang kilo at ang tu­yong galunggong ay nasa P160 kada kilo. Ang karaniwang dilis naman ay nasa P250 hanggang P270 ang kilo at ang first class ay nasa P350. Ang dulong ay nasa P400 ang bawat kilo. (Dindo Matining)