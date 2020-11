Tutukan ang kalidad ng mga guro

Sa pagdinig noon ng Senado hinggil sa kahandaan ng DepEd sa pagbubukas ng klase, pinahayag ni Dr. Jennie Jocson ng Philippine Normal University (PNU) ang kahalagahan na matutukan ang kalidad ng mga guro.

Ani Propesor Jocson, hindi handa ang ating mga guro sasitwasyong hatid ng COVID-19 at ang mga dahilan kung bakit hindi sila handa ay nag-uugat sa pre-service teacher education.

Ang pre-service education ay ang apat na taongpagsasanay ng mga teacher trainee sa iba’t ibang mgaTeacher Education Institutions (TEIs) sa bansa.

Nasa ilalim ng Commission on Higher Education ang mgaTEIs. Ang Komisyon din ang nagtatakda ng mgatinatawag na programs, standards and guidelines (PSGs) na basehan sa pagbuo ng kurikulum para sa teacher education.

Subalit kung gagamiting basehan ang resulta ng Licensure Examination for Teachers (LET) sa nagdaangsampung taon (2009-2019), nasa tatlo sa kada sampungguro lamang ang nakakapasa. Taon-taon, umaabot po sahalos 400,000 libong mga guro ang kumukuha ng LET at nasa 120,000 lamang ang nakakapasa.

Pangalawa po ang Teacher Education sa may pinakamaraming bilang ng mag-aaral sa tersiyaryo, pangalawa sa business education courses. Ito po ang dahilan kung bakit napakaraming kumukuha ng LET, bukod pa sa walang itinatakdang limit ang Republic Act 7836 o ang Teachers’ Professionalization Law sa pagkuhang eksamen sa PRC.

Sa pag-aaral ng Research Center for Teacher Quality (RCTQ) na naka-base sa PNU, ang sentro ng sanayangpangguro sa Pilipinas na pinamumunuan ngayon niPresident Bert J. Tuga, lumalabas po na sa 37 mga“standards” ng DepEd para sa mga guro sa basic education, 10 lamang ang nabibigyang pansin ng kurikulum ng CHED.

Samakatuwid, masasabing hindi akma o “misaligned” ang pagsasanay ng ating mga guro sa mga kakayahanginaasahan ng DepEd sa mga bagong gurong tatanggapinnito kalauanan para magturo sa ating mga public school.

Sa usapin naman ng LET, matagal nang hinihimok ng Philippine Business for Education o PBED ang PRC na ilabas nito ang mga nagdaang mga questionnaire sa LET para mapag-aralan ito ng mga eksperto.

Itinuturo ring epekto ng mababang kalidad ng mga guro sabasic education ang resulta ng PISA o Programme for International Student Assessment kung saan kulelat ang Pinoy students sa Math, Science at Reading.

Sinisisi rin sa kakulangan sa training ng mga guro ang mga mali-maling mga modyul na pinapagamit ngayon sadistance learning dahil sa COVID-19.

Dahil dito, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan niSenator Win Gatchalian at ang ating Committee on Higher, Technical and Vocational Education ngayong ika-4 ng Nobyembre 2020 para pag-usapan ang mga isyutungkol sa kalidad ng mga guro sa bansa.

Partikular po nating tututukan ang Senate Bil No. 1887 kung saan ipinapanukalang dagdagan ang kapangyarihanng Teacher Education Council o TEC para tugunan ang mga isyu tungkol sa kalidad ng ating mga guro.

Mandato po ng TEC na palakasin ang teacher education sa bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga criteria para sa mga Center of Excellence for Teacher Education.

Makalipas ang 27 taon mula ng itatag ng Republic Act No. 7784 ang TEC at pagtataguyod ng mahigit 72 mgaCenters of Excellence sa iba’t ibang rehiyon, nananatilingmababa ang passing rate sa LET gayundin ang performance ng mga Pinoy student sa mga international assessment.

Dagdag pa ni Prof. Jocson, kung mataas ang kalidad ng ating mga guro, mas handa sila at alam nila ang kanilanggagawin may pandemya man o wala.

Pagtutuunan po natin ng pansin ang kalidad ng ating mgaguro dahil

