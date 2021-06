Turukan sa Mindanao pinararatsada ni Duterte

Pinabibilisan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang distribusyon ng bakuna sa Mindanao dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19.

Sa kanyang Talk to the People nitong Lunes ng gabi, sinabi ng Pangulo na hindi dapat patagalin ang pamamahagi ng bakuna lalo na sa mga probinsiya dahil sa dumadaming tinatamaan ng mabagsik na virus.

Inatasan ng Pangulo si Health Secretary Francisco Duque III na bilisan ang pagkilos para mapababa ang kaso sa ilang lugar sa Visayas at sa Mindanao.

“I hope that you’d move faster. As long as we have the supply in steady manner, there is no reason why we should also dilly-dally in the distribution of the vaccines in the provinces,” anang Pangulo.

Tiniyak naman ni Secretary Duque sa Presidente na mayroong allocation plan sa bawat rehiyon at lalawigan ng mga bakuna.

Pero dahil aniya may mga lugar na mataas ang COVID cases ay dinagdagan ng bakuna ang mga ito para mapigil ang mas lalo pang pagkalat ng kontaminasyon. (Aileen Taliping)