Turok sabay rehistro

Tila matumal na parang ice cream na ibinebenta sa Baguio mga tropapips ang ginabawang voter’s registration ng COMELEC para sa 2022 presidential elections. At kapag kakaunti lang ang boboto sa naturang halalan, baka maging winner-take-all ang maging labanan.

Pero bago ‘yan, malamang na hindi mai-in love si Speaker LAV (Lord Alan Velasco) kung totoo ang isang survey na nagpapakita ng kaniyang mababang trust rating. Ginawa ang naturang survey noong Nobyembre 2020 halos isang buwan makaraang makuha niya ang pinakamataas na posisyon sa Kamara mula kay Cong . Alan Peter Cayetano.

Sa naturang survey, 31 percent lang ang nakuha ni LAV, na napakalayo sa 62 percent na nakuha noon ni Cayetano noong bago siyang speaker. Dahil hindi rin naman naglalayo sa trust rating ang performance rating, malamang na paga-30 rin ang marka ni LAV sa performance kahit walang nakalagay na numero sa naturang survey.

Kapag nabigo si LAV at kaniyang mga “barkada” sa Kamara na magpasikat at mapaangat ang numero niya sa unang bahagi ng 2021, malamang na madamay sa kaniya ang buong Kamara, at baka pati ang marka ni President Mayor Digong Duterte na naglalaro sa 90-91 percent ang trust at performance rating.

Pero kung aalisin naman kaya si LAV bilang Speaker, sino naman kaya ang puwedeng ipalit sa kaniya? Itanong natin kay Mayor , este Cong. Mike Defensor.

Balik tayo sa 2022 elections. Noong 2016 presidential elections mga tropapips, sinasabing umabot sa 54.3 milyon ang rehistradong botante. Sa naturang bilang, 44.5 milyon ang bumoto, katumbas ng halos 82 percent ng voter’s turnout, na itinuturing mataas.

Alam naman na natin na si President Mayor Digong ang nanalo sa naturang halalan na kumamada ng 16.6 milyong boto; na malayong-malayo sa sumunod sa kaniyang si Mar Roxas na halos 10 milyon ang boto.

Bilang paghahanda sa 2022 presidential elections kung saan pipili tayo ng bagong pangulo o papalit kay President Mayor Digong, nagsasagawa ng pagpaparehistro ang COMELEC sa mga bago at mga balik-botante (mga botante na dating naalis na sa listahan dahil ilang eleksiyon ang hindi nila nasalihan)

Sabi ng isang opisyal ng Comelec, nasa apat na milyon ang inaasahan nilang magpaparehistro sa balik-rehistro nitong Enero. Pero umabot lang sa 1.1 milyon ang nagpatala na malayo sa target nilang bilang.

Hindi naman nakapagtataka na kakaunti lang magpaparehistro dahil malamang marami ang takot umalis ng bahay dahil sa COVID at wala sa utak nila ang eleksiyon dahil busy sa paghahanap ng trabaho para may makain.

Kung mas kaunti ang boboto sa 2022 presidential election kumpara sa 2016 elections, malamang na maging mabigat ang labanan lalo na kung masusunod ang mungkahi ng Comelec na bawal ang “face to face” campaign dahil pa rin sa peligro sa pandemic.

Kapag nangyari kasi ito, sa social media at political ads magbabakbakan ang mga kandidato, at lamang dito ang mga kandidatong maraming pera at “trolls.”

Kaya dapat umisip ng paraan ang Comelec para marami ang magpaparehistro tulad siguro ng paglalagay ng registration desk sa mga lugar na pinuntahan ngayon ng mga tao tulad mga parke at mall. O kaya naman eh samahan ng voter’s registration ang mga lugar na pagdarausan ng turukan ng COVID-19.

Sa mga trapo na gustong makaisa, bumili kayo ng sangkatutak na hiringgilya na gagamitin sa COVID vaccine at lagyan nyo ng pangalan at mukha nyo na may katagang: “Turok Mo, Sagot Ko.” Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”