Turnover ng mga pabahay sa Yolanda survivors hudyat ng pagbangon

Ang 100% na pagka-kompleto ng housing projects sa Ormoc City at marami pang mga bayang nasalanta ng Bagyong Yolanda ay maituturing nating bantayog ng pagkakaisa at pagtutulungan ng pamahalaang nasyunal, LGU, at iba pang stakeholders na katuwang natin sa pagsasakatuparan ng mga proyekto para sa mga biktima.

Pinangunahan ng inyong Kalihim ang virtual turnover ng 1,419 housing units sa lungsod ng Ormoc noong Huwebes at 258 units sa Bayan ng Cabugcayan ngayong Martes kasama ang National Housing Authority (NHA) Region 8, mga lokal na opisyal at mga benepisyaryo.

Bilang Chairman ng Task Force Yolanda o Inter-agency Task Force for the Unified Implementation and Monitoring of Rehabilitation and Recovery Projects and Programs in the Yolanda-affected Areas, tayo’y labis na nagpapasalamat dahil nakita natin kung gaano kapursigidong magtrabaho ang ating mga kawani ng gobyerno. Sa kabila ng mga hamon ng Covid-19, sila’y walang humpay na nagtatrabaho para sa ating mga kababayan.

Sa virtual turnover ceremony ng Yolanda housing units sa lalawigan ng Leyte at bayan ng Cabiugcayan sa Biliran, nakasama natin sina Mayor Richard Gomez, Vice Mayor Toto Locsin at mga konsehal, gayundin si Congresswoman Lucy Torres-Gomez. Nakasama din natin sa Biliran ngayong Martes si Mayor Marisol Masbang ng Cabugcayan. Maraming salamat sa kanilang suporta at malaking ambag upang maayos na maisakatuparan ang Yolanda Permanent Housing Project sa kanilang mga nasasakupan.

Ang siyento porsyento (100%) nang tapos na Yolanda Permanent Housing Project sa Ormoc City ay kinabibilangan ng 1,000 units sa Bagong Pag-asa Subdivision Phase 1 at ng 419 units sa Bagong Pag-asa Subdivision Phase 2, na matatagpuan sa Barangay Margen. Ikinagagalak natin na ganap nang matitirhan ng mga pamilyang nasalanta ng bagyo ang regalong pabahay ng gobyerno – na maayos, ligtas at malayo sa peligro.

Nais nating kilalanin ang pakikituwang ng NHA Region 8 sa pamumuno ni Regional Manager Engr. Dodong Antiniero, mga local government officials at mga kapwa tagapaglingkod sa pamahalaan na nagpamalas ng sakripisyo at naglaan ng kanilang panahon upang paglingkuran ang kanilang mga nasasakupan.

Pinagsisikapan ng ating gobyerno, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte, na patuloy na tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan at bilisan ang pagkompleto sa mga pabahay bago magtapos ang kanyang termino.

Tayo’y nandirito para makipagtulungan sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno, lokal na opisyal, at iba pang mga stakeholder upang matupad ang pangakong magkaloob ng de-kalidad na pabahay para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda.

Bagamat ang gobyerno ngayon ay nasa gitna ng digmaan kontra Covid-19, tuloy-tuloy pa rin ang pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo. Tiwala tayo na matatapos ng gobyerno ang lahat ng mga proyektong pabahay sa mga benepisyaryong malaon nang nangangarap ng disenteng tahanan sa ligtas na komunidad.

KLARO.