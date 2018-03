Turn off for: Filipino Callamard palanguyin sa Ilog Pasig – Roque

Hindi pagbaba­walang makapasok sa bansa si United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard kung sakaling bibisita bilang turista.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque, welcome­ pa rin aniya si Callamard dahil lahat naman ng turistang bumibisita sa Pilipinas ay mala­yang nakakapasok sa bansa.

Pero sinabi ni Roque na hindi dapat palabasin ni Callamard na nag-imbestiga ito sa isyu ng extra judicial killings kung siya ay bilang isang turista.

Maaari aniyang sabihin ni Callamard na nagkaroon ito ng ob­serbasyon bilang turista at hindi bilang Special Rapporteur.

Sinabi ng kalihim na kapag pumasok si Callamard sa bansa bilang turista, iimbitahan aniya itong lumangoy sa Ilog Pasig.

“Welcome po siya dahil after all we welcome all tourists. Kaya lang ang masama doon huwag niyang palalabasin na nag-imbestiga siya. Kasi ang pagpasok ng Pilipinas ay hindi katumbas ng pag-iimbestiga. Pag pumasok po siya ay aanyayahan namin siyang lumangoy sa malamig na tubig ng Pasig river,” ani Roque.

Matatandaang nakapasok na ng bansa si Callamard noong nakalipas na taon pero hindi dahil sa imbitasyon ng gobyerno kundi ng ilang non-government organizations.

Noong nakaraang taon, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na sasampalin niya si Callamard kung mag-iimbestiga ito sa anti-drug war ng kanyang administrasyon.