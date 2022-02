Turkish 78 beses nagpositibo, higit 1 taon na-isolate

Halos 14-buwan na na-isolate ang isang Turkish man nang 78 beses itong magpositibo sa COVID-19 matapos na unang magka-impeksiyon noong Nobyembre 2020.

Nalaman na si Muzaffer Kaysan, 56-anyos ay na-confine sa mga ospital at nag-isolate rin sa kanyang bahay nang mahigit sa 1 taon.

Nakaranas ng pinakamalalang sintomas ng COVID si Kaysan pero nanatili sa kanyang system ang virus at kada test ay positibo ang resulta kaya napilitan siyang manatili sa isolation kundi sa hospital ay sa bahay.

Nalaman na si Kaysan ay isang leukemia patient at immunocompromised kaya matagal na nanatili ang virus sa kanyang katawan.

Binigyan rin umano ng gamot si Kaysan para ma-improve ang kanyang immune system pero naging mahaba at mahirap ang proseso.

Nasira na rin ang social life ni Kaysan dahil maging ang kanyang pamilya ay hindi na niya nakakasama at pinapayagan lamang na makita ang kanyang mga anak at apo sa pamamagitan ng bintana.

“I have no problem here other than being unable to touch my loved ones. It is very hard. I can’t even get vaccinated because of my condition,” ayon kay Kaysan. (Juliet de Loza-Cudia)