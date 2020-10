Turistang dayuhan bawal pa rin – BI

Pinaalalahanan ng Bureau of Immigration (BI) ang publiko na ang paghihigpit sa paglalakbay na itinakda kasunod ng COVID -19 pandemic ay umiiral pa rin.

Sa isang pahayag, iginiit ni BI Commissioner Jaime Morente na hindi pinapayagan ang mga dayuhang turista sa bansa.

“Generally speaking, only Filipinos, their spouse and minor children are allowed to enter the country holding tourist visas,” paglilinaw ni Morente.

Pinapayagan din ng mga kasalukuyang paghihigpit sa bansa ang mga batang dayuhan na may espesyal na pangangailangan ng mga Pilipino, dayuhang magulang ng mga menor de edad na Pilipino, at dayuhang magulang ng mga batang Pilipino na may espesyal na pangangailangan.

Binigyang diin ni Morente na ang mga karapat-dapat pumasok ay kinakailangang kumuha ng isang entry visa mula sa mga embahada o konsulado ng Pilipinas, bago ang kanilang pagdating. ( Mina Aquino)