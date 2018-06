Turista sa Bohol ‘wag gagalawin – Digong

PINAGSABIHAN ni Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte ang mga opisyal at tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Bohol na huwag pagdiskitahan at galawin ang mga dayuhang turistang bumibisita sa lalawigan.

Sa kanyang talum­pati kahapon sa pagtitipon ng liga ng mga bise alkalde sa Pang­lao, Bohol ay binalaan ni Duterte ang mga taga-Immigration at maging ang mga pulis na huwag pag-initan ang mga turista lalo na ang mga Korea­no at Chinese.

Kapag nalagyan na ng stamp ang pasaporte ng mga dayuhan sa mga international airport sa bansa ay wala nang dahilan para sitahin pa ang mga ito.

“I’m warning the Immigration guys here. Kung wala dito, then the police should tell them… ayon ang pulis dire. You tell the — sabihin mo diyan sa mga immigration, pati lahat na — immigration, police, lahat.

“Pagka ang turista, either Chinese o Korean, you are not allowed to accost anybody, any tourist for that matter. Iyong mga Immigration, stop it. Stop f**** the…

“Tutal ‘pag na-istampan (stamp) na ‘yan sa international airport ng Cebu, when they come here, huwag ninyong galawin ‘yan. Moment na may naba­litaan ako, go out. I will dismiss you,” anang Pangulo.