Turismo sa Camiguin pumalo

Matapos sumikat ang Boracay, Bohol at Palawan, ang isla ng Camiguin naman ang susunod na magiging destinasyon ng mga turista sa bansa.

Nakilala ang Camiguin dahil sa tamis ng kanilang lanzones, pero nagkalat din pala rito ang mga naggagandahan at mapuputing buhangin ng kanilang dalampasigan na nakatawag ng pansin sa mga turista.

Upang ma-accommodate ang pagpasok ng maraming turista, dalawang local hotel chain ang magtatayo ng hotel sa islang ito.

Ayon kay Gov. Maria Luis Romualdo, ang Limketkai ay magtatayo ng hotel sa Barangay Tupsan sa bayan ng Pequeño habang ang hotel ng Mallberry ay sa Barangay Bonbon sa munisipalidad ng Catarman napiling itayo.

Ang Limketkai ay may minamay-aring 213-room Luxe Hotel na matatagpuan sa loob ng Limketkai mall sa Cagayan de Oro City, habang ang Mallberry na minamay-ari ni Roger Chiu ay mayroon din Mallberry Business Suites Hotel na nasa loob din ng nasabing mall.

Oras na matapos ang pagpapatayo ng dalawang hotel, umaasa si Romualdo na handa na ang Camiguin na tanggapin ang malalaking event, tulad ng mga inoorganisa ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

“Camiguin will never back out [in] hosting any major event,” ayon sa gobernador.

Katatapos lamang idaos ng Camiguin ang Lanzones Festival nitong huling linggo ng Oktubre kung saan humakot ito ng maraming bisita sa isla.

Noong nakaraang taon, idineklara ng Asean Center for Biodiversity ang mga bundok ng Timpoong at Hibok-Hibok bilang Asean Heritage Parks, kung kaya’t asahan nang mapapabilang ang Camiguin sa Asean map ng mga turista.

“We will never say no to anyone who would want to come and visit us. Yes, we are now ready for them,” ani Gov. Romualdo.