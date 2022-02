Turismo sa Agusan waterfall palalaguin

Inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na nagdedeklara sa Managong Waterfalls sa Agusan del Sur bilang isang ecotourism site.

Walang tumutol sa pagpasa ng House Bill 10516. Nakakuha ito ng 185 pabor na boto at anim na abstention.

Sa ilalim ng panukala, ang paglinang sa Managong Falls sa Brgy. Padiay sa bayan ng Sibagat ay gagawing prayoridad ng Department of Tourism (DOT).

Isang taon mula sa pagsasabatas ng panukala, gagawa ang DOT, katuwang ang ibang ahensiya ng gobyerno, ng tourism development plan para maengganyo ang mga turista na dayuhin ang lugar.

Ang kakailanganing pondo ay isasama sa taunang General Appropriations Act.

Ang Managong Waterfalls ang pinakamalaki at pinakamataas na talon sa probinsya, ayon kay Agusan del Sur Rep. Alfel Bascug sa explanatory note ng kanyang panukala.

“The hidden gem has been considered as a tourist attraction to locals but has never been publicly exposed to other tourists in the Philippines and the world. With the lack of needed development and promotion, the tourism potential of the place has been curtailed,” punto pa ng mambabatas. (Billy Begas)