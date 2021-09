Turismo ng PH pababangunin sa travel sale

Inilunsad ng sektor ng turismo sa Pilipinas ang S.O.S. o Septem­ber Online Sale bilang kanilang suporta sa nasabing industriya na hinagupit ng pandemyang COVID-19.

Layon ng S.O.S. na ibalik ang sigla ng turismo at hikayatin ang mga Pilipino na madiskubre muli ang iba’t ibang local destina­tion. Muli itong ibina­lik ng Hotel Sales and Marketing Association (HSMA) matapos nilang ilunsad ang parehong proyekto noong nakara­ang taon, sa unang taon ng pandemya.

Ang SOS 2021 ang isang online sale ng iba’t ibang bakasyunan na mga hotel at mga food and beverage package na maaaring ma-access ng publiko sa pama­magitan ng pagbisita sa kanilang website, hsma.org.ph/sos mula Setyembre 15 hanggang Oktubre 15, 2021.

Ang kanilang mga discounted package ay ibinebenta via e-vouchers na puwedeng gamitin sa loob ng isang taon mula sa pet­sa kung kailan binili at maaaring mapalawig pa kung hihilingin.

Nasa 80 mga hotel at mga resort sa buong bansa ang sasali sa SOS ngayong taon kung saan mag-aalok sila ng hang­gang 70% discount.

“From a 15-day event, we’ve planned a month-long travel mart. We are also including the ancillary services of the properties such as restaurants, bars, banquet packages, spa, gym and pool, and other facilities of the hotel, making this year’s cam­paign more thrilling and inviting,” sabi ni Benjie Martinez, HSMA President at Area Direc­tor ng Sales & Marketing ng Bayleaf Hotels.

“This is our chance to extend a helping hand to the travel sec­tor, so that they may regain their footing and continue serving the Filipino people through essential quarantine accommodations and leisure services. This is also a kind of victory over the pandemic, that we are seizing the op­portunity to rediscover and reconnect with the beauty of our country,” ayon naman kay Margie Munsayac, HSMA Board Chair at Vice President of Sales & Marketing ng Bluewater Resorts. (Gene Adsuara)