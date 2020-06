Turismo ibabangon ng domestic travel

Naniniwala ang industriya ng turismo na ang paglalakbay sa domestic ang magiging daan na makabawi ang bansa kasama ang mga manlalakbay na Pilipino na umaasang pupunta sa iba’t ibang destinasyon na mas malapit sa kanilang bahay at gumastos ng mas maliit sa gitna ng mga alalahanin sa kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic.

Ito ang resulta ng survey ng Department of Tourism (DOT) sa epekto ng pandemya sa turismo ng domestic at internasyonal at ang ugaling pamamasyal ng mga Pilipino sa Post-COVID-19 “New Normal.”

Kaakibat nito ay naglabas ng ulat ang DOT o ang “Philippine Travel Survey: Insights on Filipino Travel Behavior Post-COVID 19” mula sa iba’t ibang mga stakeholder ng turismo, nitong June 29.

Ilan sa mga pangunahing pananaw sa survey na ginawa noong Mayo at nilahukan ng may 12,000 mga respondent sa buong bansa ay ang sumusunod: paglalakbay sa pang-lokal na mga libangan ay magiging daan para makabawi ang turismo; nabawasan ang kita at badyet sa paglalakbay ng mga turista; kalusugan at kaligtasan ay pangunahing concern at mas gusto ng mga turista ang mga aktibidad na nabawasan ang kontak kapag ang mga paghihigpit sa paglalakbay ay binawi.

“We believe in a collaborative approach to recovery,” sabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Ang survey ayon kay Sec Berna na ginawa online ay humingi ng mga saloobin at alalahanin ng mga respondent na may kaugnayan sa domestic travel ngayong, upang magbigay ng pananaw sa mga negosyo sa turismo para maihanda, matugunan, at makapaglingkod muli sa mga panauhin at turista. (Mina Aquino)