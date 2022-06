Tunog Pinoy lodi ng mga taga-Netherlands

Sumikat sa The Netherlands ang walang kamatayang tugtuging Pinoy sa centerstage ng classical musical performance sa The Hague, kung saan nagpasiklab ang isang Filipino-American pianist at pinabilib ang mga guest.

Ibinida ni Filipino-American pianist Victor Santiago Asuncion ang tugtuging “Ang Larawan” na binuo ni Francisco Buencamino at the Philippine Embassy sa Netherlands, kasama si Mikko Pablo, isang cellist na nakabase sa Antwerp, Belgium. Ginawa ng dalawa ang sikat na classical compositions na tulad ng “Usahay” ni Gregorio Responso Labja at “Ano Kaya ang Kapalaran” na likha ni Francisco Santiago.

Ang naganap na piano recital ay dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic corps mula sa Dutch and Filipino community kabilang na ang incoming Dutch ambassador to the Philippines Marielle Geraedts at outgoing ambassador Saskia Lang.

Sinimulan naman ni Philippine Ambassador in the Netherlands J Eduardo Malaya ang event sa pagtugtog ng “Lupang Hinirang” at “Wilhelmus” bilang paggunita ng longstanding partnership ng dalawang bansa.

Isinabay ang piano-cello recital sa pagdiriwang ng Independence month ng Pilipinas ngayong Hunyo.

Layunin ng dalawa na iparinig sa ibang lahi ang classical musical pieces ng Pilipinas kung saan makikitang romantiko ang mga Pinoy at ito ay naipadarama sa pamamagitan ng kanta.

Nakatanggap ng standing ovation ang dalawa sa kanilang performance. (Vick Aquino)