Gipaabot sa tagdumala sa Mapua University sa ilang Twitter account nga suspendido ang ilang klase ug mga opisina karong Martes, Septembre 18 yungod sa hulga s pagpamomba.

Gibutang ang pahibalo mga alas-5 sa hapon.

“Classes and office work in the Intramuros Campus are suspended today, September 18, 2018, due to a bomb threat. Everyone is required to leave the premises.” matud sa tweet.