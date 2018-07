Tunay na kalagayan ng bansa

Hindi pa nag-uulat si Pangulong Rodrigo Duterte sa estado ng bayan habang isinusulat natin ang kolum na ito. Ngunit hindi kayang takpan ang katotohanan na naging miserable ang kalagayan ng mamamayan sa nakaraang dalawang taon ng administrasyon.

Simula noong Enero 2018, bumigat na nang bumigat ang kalagayan ng mamamayan dahil sa epekto ng Tax Reform Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law dahil hindi napigilan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Nitong Hunyo, naitala ang pinakamataas na inflation rate na 5.2%. Walang humpay ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang bigas, gulay at isda. Hindi na nakakapagtaka ang na­ging resulta ng survey ng Social Weather Stations (SWS) na tumaas sa 11.1 milyong pamilya ang nagsabing mahirap sila sa second quarter ng taon mula sa 9.8 mil­yong pamilya noong first quarter.

Hindi bababa sa P7 ang itinaas ng presyo ng langis bawat litro simula noong ipatupad ang TRAIN Law. Dahil isinama pa ang diesel sa pinatawan ng buwis, dagdag pahirap pa ito hindi lamang sa transport sector kundi pati na rin sa mga mangingisda at magsasaka. Tumaas na rin ang pasahe at si­ngil sa tubig at kuryente.

Nananatiling pangako pa din na tatapusin ng Pangulo sa loob ng isang linggo ang end of contract system o Endo sa hanay ng paggawa. Lagpas pa sa 10 mil­yong Filipino ang walang ­trabaho.

Patuloy pa rin ang katiwalian sa administrasyong Duterte base na rin sa annual report ng Commission on Audit (COA). Ito ay nangyayari sa kabila ng kanyang mga pagbabanta at pagmumura laban sa mga tiwali sa gobyerno. Ang laban sa kurapsyon ni Duterte ay tila kasinu­ngalingan lamang.

Ang peace and ­order na ipinangako ni ­Pangulong Duterte na kanyang ipaprayoridad na resolbahin ay ­nana­natiling pangako pa din. Sa katunayan, imbes na maging pa­yapa ang mga tao, takot ang nararamdaman nila ngayon dahil kaliwa’t kanan ang patayan at laganap pa din ang ibang krimen.

Patuloy pa rin ang pagpatay sa mga mahihirap na pinaghihinalaan lamang na sangkot sa iligal na droga. Habang ang mga ­nagpapapasok ng shabu sa bansa ay tuloy ang kanilang iligal na negosyo dahil wala namang nahuhuli. Lalo pang pinag-iinitan ang mga mahihirap sa anti-tambay policy ng administrasyon.

Imbes na pagkaisahin din ng administrasyong Duterte ang mga Filipino ay pinagwatak-watak lamang niya dahil sa isinusulong niyang Charter change at federalism. Ayaw pakinggan ang taumbayan na kumokontra dito.

Hindi rin natin mapapalampas ang pananahimik ng administrasyong Duterte sa pananakop ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea.

Bilang ama ng bansa, tungkulin ng Pangulo na iahon sa kahirapan ang kanyang mga anak, pakinggan ang kanilang saloobin at pagkaisahin ang mga miyembro ng pamilya at gawing mapayapa ang loob ng kabahayan. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa ating bansa. Ito ang tunay na kalagayan ng ating bansa ngayon.