Tunay may bagong karera

BUHAY spotlight na ngayon si former volleybelle Ma. Carmela ‘Mela’ Tunay nang pasukin ang mundo ng TV hosting.

Ibinahagi ng former Philippine Super Liga at Premier Volleyball League star ang una niyang raket bilang host sa Instagram nang mag-ulat sa ‘The Game’ ng One Sports PH.

“Wiw first day… thank you so much for the opportunity,” caption ng 26-anyos, may taas na 5-7 na dalaga na dating open hitter sa Petron at Motolite sa IG post Sabado.

Inanunsyo ng balibolista ang pagreretiro sa paglalaro ilang linggo bago sumiklab ang PVL Open Conference sa July 17 sa kabila na kinuha siya ng Peak Form at inatasang maging team captain. (Aivan Denzel Episcope)