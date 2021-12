Tumulong kahit ‘di eleksiyon – Ping

Pinangunahan ni Presidential aspirant at Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pag-alay ng panalangin para sa mga biktima ng bagyong ‘Odette’.

Ginawa ito ng senador kasabay ng pagbibigay mensahe sa kanyang mga Mistah kaugnay sa paggunita ng ika-50 anibersaryo ng PMA Class 1971 na ginanap sa Fort Del Pilar, Baguio City.

“At this very moment, I ask of you a minute of silence for all of our countrymen who as we speak, have been suffering the devastating impact of Typhoon ‘Odette’,” ayon kay Lacson, isang PMA Matatag Class of 1971.

Bahagi ng mensahe ni Lacson ay ang kalahagahan ng pagtulong may eleksiyon man o wala.

“Kung kaya tumulong, election or no election, tumulong ka nang tahimik I did it many times in the past,” dagdag ni Lacson. (Eralyn Prado)