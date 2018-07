Tumitinding pagkakaisa sa ikalawang taon ng pagtulong sa laylayan

Nakakadalawang taon na sa Office of the Vice President (OVP) si VP Leni Robredo at ang kaniyang Angat Buhay program. Dalawang taon.

Napakaikling panahon lang nito ngunit napakasarap isipin na sa patuloy na pagtitiyaga at pakikipagtulungan ng iba’t ibang mga Angat Buhay partner, may pagbabago tayong dala sa mga buhay ng ating kababayan.

Araw-araw, naka­tuon ang buong opisina sa mga maaari pa nating magawa para sa ating kapwa, lalo na sa mga nasa pinakamalalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na komunidad sa ating bansa.

Sa ating mga kuwentuhan, naibahagi ko sa inyo ang mga istorya ng pagbabago — hindi lang dahil may dala ta­yong tulong, kung hindi dahil din sa mga pag-asang namuo sa ating mga kababayan.

Iba’t ibang klaseng ayuda na nakatuon sa mga advocacy area ng Angat Buhay ang bitbit natin habang nag-iikot sa buong bansa. Ito ang public e­ducation, rural development, food security and nutrition, women empowerment, universal healthcare at housing resettlement.

Sa pamamagitan ng mga advocacy area na ito, nababago natin at napapabuti ang buhay ng mga Filipinong naghihirap.

Ngayon pa lang, sa loob ng dalawang taon, naabot na natin ang 155 libong pamilya mula sa iba’t ibang lugar sa Pi­lipinas.

May mga trabaho o pagkakakitaan na ang mga magulang, ang mga bata ay nakakapasok na sa eskuwela, naaalagaan na ang kalusugan ng bawat pamilya. At ang mga komunidad, nagkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kanilang kinabukasan.

Maliban sa mga A­ngat Buhay advocacy area, patuloy din tayong tumutulong sa ating mga kababayang nasalanta ng kalamidad o ng kaguluhan. Isa na dito ang Angat Buhay Marawi Village na itinayo para sa ating mga kapatid na naapektuhan ng Marawi Siege.

Nariyan din ang Metro Laylayan para naman sa kababayan nating hirap sa pamumuhay dito sa Manila.

Sa mga proyektong ito, napakarami kong natutunan mula sa mga nakilala ko sa iba’t ibang probinsya. Nariyan na ang mga nanay na buong tapang na mag-isang nagtaguyod ng kanilang mga pamilya.

Andiyan din ang mga tatay na ginagawa ang lahat para makapag-uwi ng panghapunan sa mag-anak. Mayroon ding mga anak na sila mismo, gumagawa ng paraan para makapag-aral ang kanilang mga kapatid.

Iba-iba man ang napulot kong kuwento nitong nakaraang da­lawang taon, iisa ang pinakamalakas na aral: walang imposible kapag lahat tayo ay nagtulu­ngan at nagkaisa.

Sa OVP, wala ka­ming budget para sa mga proyekto ng Angat Buhay. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagtulong ng private sector at mga local government unit, patuloy ang Angat Buhay — at patuloy ding natutulungan ang ating mga kababayang nasa laylayan.

Si Georgina Hernandez ang tagapagsalita ni Vice President Leni Rob­redo. Siya rin ang namumuno sa Angat Buhay program ni VP Leni. Layunin nitong tulungan ang pinakamahihirap na komunidad sa ating bansa sa pakikipag-partner sa mga pribadong kumpanya at iba pang mga volunteer group.

Mag-email sa kaniya sa angatbuhay@gmail.com o mag-text sa 0916-705-0273.