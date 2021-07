Noong 2016, humigit sa 16.6 milyong botanteng Pilipino ang pumili kay Rodrigo Roa Duterte bilang bagong Pangulo na maglilingkod sa loob ng anim na taon.

At sa huling taon niya sa Malakanyang o sa Davao City, solido pa ba o nabawasan ang bilang na iyan?

Sa mga lumabas na survey, malaki pa rin ang porsyento ng mga tinanong nila ang nagpahayag ng tiwala at suporta sa kanyang gobyerno.

Sa pinakahuling tala ng United Nations, nasa sa 111,109,628 na ang populasyon ng Pilipinas noong 2021.

Nasa 63 milyon ang nasa ‘adult’ na sektor o yung kaya nang magdesisyon sa kanilang sarili.

Sa datos ng Commission on Election (COMELEC), nasa 60 milyon naman ang registered voter sa bansa.

Kung ibabawas dito ang solid na supporter ni Duterte at kung hindi nga nabawasan ang 16 milyon na bumoto sa kanya nasa 44 milyong botante ang liligawan ng mga tatakbong pangulo sa eleksyon 2022.

Apatnapu’t apat milyong Pilipino na magdedesisyon sa eleksyon 2022 kung – ‘ipagpapatuloy ba ang pumumuno ng pamilya Duterte o wawakasan na ito!’

Sa gitna ng pandemic, hindi pa rin malinaw kung ano ang sistema na ipatutupad ng COMELEC para maiwasan ang hawaan lalo na sa tumataas na bilang ng Delta Variant.

At kung magiging magulo ang proseso ng eleksyon 2022, adbentahe ito para sa mga kandidato ng administrasyong Duterte.

Susuungin ba ng mga botante ang polling precint na walang pangamba sa kanilang buhay? O mananatili na lang sa bahay at balewalain na lang ang kanilang karapatan na makapamili ng mga susunod na lider?

Ang nasasaksihan natin na sistema sa mga vaccination center sa ngayon ang inaasahang magiging situwasyon din sa araw ng eleksyon. At marapat na maging barometro ito ng COMELEC para ayusin ang mga naging pagkukulang o kaguluhan.

Kung walang mangyayari sa ibaba, ang impluwensiya ng social media ay magiging malaking factor na naman sa kampanya.

Ang malungkot lang – dadami na naman ang ‘fake news’ at ‘troll farm’. Ang forum na ito ay napatunayan na naging epektibo sa kampanya ni Duterte hanggang sa kanyang pamumuno. Inaasahan na na ito ay muli nilang palalakasin.

Kaya napapanahon ang naging aksyon at pagmulat ng artist na si Kevin Eric Raymundo aka Tarantadong Kalbo.

“’Yung sa artwork na ginawa ko, hindi ko siya na-envision as a campaign or a challenge. I was simply expressing my thoughts as an artist,” ayon kay Raymundo sa naging panayam ng Rappler.

“At that time kasi, ang daming lumalabas na bad news…. And then as a satire artist, the deluge of trolls on my page…napapagod na ako.” dugtong pa niya.

Isang tumayong tikom na kamao ang kanyang iginuhit kasabay nang panawagan na manindigan sa nangyayari sa bansa ngayon. Agad naman na tumugon ang maraming artist at nagsagawa rin ng kani-kanilang obra.

Ang tikom na kamao ang naging simbolo ng kampanya ni Duterte.

Suportahan natin ang kampanyang ito ng artist na si Tarantadong Kalbo, hindi dahil ikaw ay ‘anti-Duterte’ kundi mas dapat ay ‘pro-Philippines’ ka!

Sa Lunes, panoorin natin ang hulinh State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Duterte.

Sa tanong na ano ba ang inaasahan mo na babanggitin ng pangulo? Ako? Yung joke!

Walang Personalan.