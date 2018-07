Muling pina­tulan ni Gret­che­n Barretto ang isang basher niya sa kanyang Instagram account. Tinawag siyang kerida the dakilang kabit, Greta kirida. Kabit sounds like the tounge twister.

Isinend ng basher niya ang mga ito sa kanyang Direct Messagin­g sa Instagram. Pero pinost ni Gretchen sa IG niya at saka sinagot.

Sey niya wala naman din pagtanggi, “Old news yes, I am all that you say I am & you follow me on Instagram. I Rock, rule & Reign.”

At saka itinag ang basher na na naka-private account na @boshie1185.

Sabi pa ni Gretchen, “I am who is I am & I so Looooove it & you DIE in envy. Burn, burn, burn I am the kabit who will love Happily ever after & YOU WILL BE THE ENVIOUS WHO WILL DIE EACH TIME YOU SEE ME SOAR HIGH.”

Tila kinonsider na ring patay ni Gretchen ang basher sa pagsasabi rito ng, “Rest in Peace envious biatch. I shall soar high while you die.”

Sina Angeline Quinto at Pooh ay parehong nag-comment sa post ni Gretchen at nagpakita ng suporta rito sa pagsasabing mahal nila ang controversial actress.