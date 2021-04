Tulungan ang tularan, hindi siraan

Dire-diretso ang mga programa natin sa Tanggapan lalo pa’t hindi pa rin humuhupa ang pagdagsa ng mga kababayan natin sa mga ospital.

Sa pangunguna ni VP Leni Robredo at pakikipagtulungan ng mga partners natin, puspusan ang pagtulong natin sa ating mga kababayang nangangailangan.

Sa gitna ng walang tulugan, walang tigil na pakikipag-ugnayan sa telepono o online, at pakikipag-usap sa mga partners, mayroon pa ring walang habas ang paninira at panggugulo sa mga programang nais lamang makatulong. Nakakalungkot mang isipin, pero hindi na nga nakakatulong, dagdag pa sa problema ng ating bayan.

Kagaya nalang ng simulan natin ang Bayanihan E-Konsulta. May sumulpot na pekeng Facebook Page, na panandaliang nakapanggulo pa sa ating mga kababayan. Laman din ng balita ang adbokasiyang Community Pantry din ay ngayo’y pinuputakte ng kung anu-anong isyu, pinakamalala ang pag red-tag sa nagsimula ng proyektong ito. Ginagawan din ng kuwento ngayon pati personal na sentimyento ng mga staff na araw-gabing nakaantabay sa E-Konsulta para lang makatulong sa mas marami pang nangangailangang madala sa ospital, o matingnan ng doktor.

Sa kabila ng panggugulo na ito, hindi tayo patitinag. Tuloy ang Swab Cab natin at nitong linggo, nagtungo tayo sa mga barangay ng Culiat, Pasong Tamo at Tandang Sora sa Quezon City. Dito, nakapag-administer tayo ng 651 antigen swab tests, kung saan 54 ang nagpositibo sa COVID. Lahat ng nagpatest ay nakatanggap ng health kits at bigas, at dagdag na relief packs, hygience kits, at face masks naman ang natanggap ng mga pamilya ng mga pasyenteng nagpositibo at kinailangang mag-quarantine.

Dinig natin na hirap din ang mga kababayan nating ilang oras na nakapila sa mga ospital para matingnan ng mga doktor. Kaya packed meals naman ang bitbit natin sa Philippine General Hospital para sa mga naghihintay ng kuwarto, pati na rin sa mga staff na nakaduty.

Gulay naman ang dala natin para sa mga residente ng Brgy. 178 sa Maricaban, Pasay City. Naging posible ito dahil sa pakikipag-ugnayan ng isang lokal na organisasyon ng mga kababaihan, ang Kumpas. Sila ang nagrepack at tumulong mamahagi sa komunidad.

Sa patuloy na pag-usad ng Bayanihan E-Konsulta, dire-diretso rin ang pamamahagi natin ng mga care packages sa mga pasyenteng nagpositibo at kasalukuyang naka-quarantine. Nagset-up din tayo uli ng Mobile Lab para sa mga pasyente natin sa Bayanihan E-Konsulta.

Iilan lamang ito sa mga naitawid ng Tanggapan ngayong linggo para makatulong sa laban ng ating bayan ngayong panahon ng pandemya. Wala man kami halos budget para sa mga ito, nagiging posible pa rin dahil sa mga kababayan nating walang humpay ang pagtulong. Mula sa mga malalaking organisasyon hanggang sa mga indibidwal, mayroon tayong donor o volunteer na handang mag-abot ng kanilang makakaya—bagay man o kanila mismong oras. Nagpapakita na pagkakaisa ang higit na kailangan natin ngayon.

Kung mas marami tayong magtutulong-tulong, mas marami tayong maabot. Sana itigil na ang paninira o pangguggulo sa mga inisyatibong naglalayon lamang na magbigay ng ayuda at pag-asa. Bayanihan ang ikalat natin, hindi ang paninira.

Sabi nga ni VP Leni: “Naiintindihan namin na may mga taong hindi pa naka witness ng pagseserbisyong walang hinihinging kapalit kaya nahihirapan maniwala sa trabahong ginagawa ng iba. Pero wag naman sana magsinungaling sa panahon na ang daming namamatay. Hindi ko din papayagan na matawaran ang sakripisyo ng mga staff namin sa OVP na walang pahinga mula pa nung nakaraang taon para lamang, kahit papaano, mapunuan man lang namin ang mga pagkukulang.”