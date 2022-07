Tuloy trabaho! PBBM umaayos kondisyon

Bumubuti na umano ang kalagayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na magpositibo sa COVID-19 noong Hulyo 8.

Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz-Angeles, patuloy ang pagbibigay ng direktiba ni Marcos sa kanyang mga miyembro ng gabinete sa kabila na naka-isolation.

“His personal doctor, Dr. Zacate, reported Saturday that the President is doing well and very much in stable condition,” ani Angeles.

Nabatid kay Angeles na si Marcos ay binisita ng kanyang lead physician, Dr. Samuel Zacate, noong Sabado at wala itong lagnat, at hindi nawalan ng panlasa at nakakaranas na lamang ito ng mild na sintomas.

Hindi rin namamaga ang lalamunan nito at walang respiratory distress o pneumonia.

Si Marcos ay nagpositibo sa COVID-19 sa isinagawang anti-gen test noong Hulyo 8 kung saan nakaranas siya ng bahagyang lagnat, nasal stuffiness, nasal itchiness, at mild, occasional non-productive cough kaya isinailalim sa RT-PCR at nakunpirma na positibo sa SARS-CoV-2. (Juliet de Loza-Cudia)