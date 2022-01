Tuloy trabaho kahit mamatay sa COVID – Duterte

Hindi maaaring matigil ang trabaho sa gobyerno kahit marami ang tinatamaan ng COVID-19 sa iba’t ibang ahensiya at mga opisina ng pamahalaan.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the People nitong Lunes ng gabi sa harap ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa.

Mayroon aniya siyang mandato sa mga tao na kailangang tuparin at kung minalas siyang matamaan ng COVID-19 at mamamatay ay wala itong magagawa.

“Now, kung ma-compromise tayo,that’s part of the game. Iyan ang trabaho namin. Ngayon kung magka-COVID kami, then so be it. Kasali sa trabaho ‘yan eh. Now kung mamatay ako, and then so be it,” dagdag ng Pangulo.

Ayon sa Pangulo, kung pagbawalan ang lahat na magtrabaho, titigil ang makinarya ng gobyerno at walang magseserbisyo sa mga tao.

“If bawalan mo lahat magtrabaho, then the machinery of government will stop to grind. Then sino ngayon ang — what is the face of the government at this time? Somebody has to communicate to the people what government is doing,” anang pangulo.

Matatandaang naglabas ng memorandum circular ang Office of the Executive Secretary para sa pansamantalang suspensiyon ng pasok sa isang tanggapan kung maraming mga empleyado ang tinamaan ng COVID-19, at gawing option ang work from home setup. (Aileen Taliping)