Tuloy po tayo sa Pinto ng Antipolo!

Noong nakaraang linggo, nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita sa mga lugar na itinuturing tourist spots sa Antipolo. Nakakatuwa na hindi pala kailangang maglakbay ng malayo o sumakay ng eroplano para makakita ng magagandang pasyalan. Kasama ko ang ilan sa mga kasamahan natin sa tanggapan sa pag-explore ng mga lugar na ito.

Sinimulan namin ang araw sa Burrow Café ng Antipolo Beehouse kung saan kami nag-tanghalian. Bukod sa masarap na pagkain, pagpasok pa lang ay naintindihan ko na kung bakit dinarayo ang café na ito. Open air at pinapalibutan ng mga halaman ang buong lugar kaya’t relax na relax kami habang kumakain! Napakaganda ng loob at labas ng café. Malinis din ito at sumusunod sa health and safety protocols para pangalagaan ang kalusugan ng mga guest.

Pagkatapos kumain ay tumungo kami sa Pintô Art Museum, kung saan sinamahan kami ni Dr. Joven Cuanang, isang neurologist at patron of the arts, na siyang nagtatag ng art museum na ito noong 2010. Ayon kay Dr. Cuanang, Pintô ang tawag sa museyo dahil isa itong pinto para sa posibilidad at progreso. Sa dami ng mga likhang sining na naka-exhibit dito, nais nitong maging pinto upang makita ng iba ang kultura ng Pilipinas at kung paano mamuhay ang mga Pilipino. Nawa’y dahil sa Pintô ay magkaroon ng mas malalim na pagpapahalaga ang mga bumibisita rito para sa sining at kultura ng bansa.

Naglabas ng new normal safety guidelines ang Pintô Art Museum para siguraduhing ligtas sa virus ang mga bisita. No face mask, no entry ang patakaran. May thermal scanner sa lahat ng entrance at marami ring alcohol dispensers na pwedeng gamitin ang mga bisita.

Kung tutuusin ay perpekto ang Pintô Art Museum para sa panahon ngayon. Napagtanto ko na kahit maraming pagsubok ang hinaharap natin dahil sa pandemya ay may mga bagay pa rin na magdudulot sa atin ng saya gaya ng kalikasan at sining. Hindi ordinaryong museyo ang Pintô. Maaliwalas, presko, at pinalilibutan ito ng mga halaman at puno. Isa sa mga non-negotiable ni Dr. Cuanang noong itinayo ang Pintô ay dapat walang punong puputulin sa lugar. Kailangan din sundan ang orihinal na hulma ng lupa o terrain.

Mayroong pitong gallery ang museyo kung saan naka-exhibit ang mga obra maestra ng ilang Filipino artists. Noong nakaraang taon ay inilunsad ang Gallery 7, ang pinakabago at pinakamalaking wing ng museyo. Isa sa mga nakakuha ng aking pansin ay ang art installation ni Nilo Ilarde kung saan pinuno niya ng 22,425 na laruang kotse ang isang parte ng gallery. Natuwa rin ako sa interactive Art Tower ni John Santos III na nanghihikayat ng mga bisita na maglagay ng mga kagamitang pwedeng bumuo sa tower. Nakuha rin ang atensyon ko ng optical illusion installation na gawa ni Mark Justiniani. Napakagaling at napakamalikhain talaga ng mga Pinoy!

Bukod sa mga gallery ay mayroon ding Arboretum o botanical collection ang Pintô. Pinakita sa akin ni Dr. Cuanang ang cycad, isa sa mga endangered indigenous plants na nakatanim at inaalagaan dito. Malapit nang magbukas ang Arboretum para sa mga booked tour kasama ng curator nitong si Ronald Achacoso upang marami pang mas maging maalam sa mga klase ng halaman at puno na mayroon ang bansa.

Pagkatapos naming umikot sa Pintô ay dumiretso naman kami sa Artsector Gallery & Chimney Café, kung saan may napakagandang sunset view na sumalubong sa amin! Ang rooftop nito ay nagbibigay ng 360-degree view ng siyudad. Kitang-kita rin mula rito ang Laguna lake, Sierra Madre mountains, at Pililla windmills! Marami ring contemporary art na naka-exhibit dito.

Talagang nag-enjoy kami sa aming Antipolo day trip. Nakakatuwa na hindi lamang maganda sa mata ang mga lugar na pinuntahan namin, kundi pinapakita rin ng mga ito kung gaano kalaganap ang sining at kultura ng bansa.

Hanggang sa muli, have a safe strip, Pinas!