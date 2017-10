Tuloy ang tax incentives ng BPO industry

Mananatili ang insen­tibo sa industriya­ ng business process outsourcin­g (BPO) sa ilalim ng panukalang tax reform ng gobyerno kung kaya wala ring dapat ipangamb­a ang call center agents sa kanilang trabaho.

Ang katiyakang ito ang siyang nagbigay ng panibagong sigla sa IT-BPM investment sa bansa, ayon sa IT-Business Process Association of the Philippines (IBPAP) matapos manamlay sa pangambang babaklasin ang kanilang tax incentives.

“Mananatili ang kanilang tax incentives dahil malaki ang naitutulong nito para mas lumago­ ang BPO investments sa bansa.

Isa rin sila sa mga nagpapalusog sa ating ekonomiya at isa sa mga pinagmumulan ng trabaho.

Ang layunin natin dito ay mapa­lakas ang kalakalan dito sa Pilipinas,­” ayon kay Senador Sonny Angara, chairman ng senate ways and means committee.

Mababatid na nanamlay ang BPO industry dahil sa pangamba sa tax incentives, subalit nakabangon ito dahil sa proposisyon ng Senate Bill 1592 o ang the Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) bill na nag-aatas na hindi babawiin ang zero VAT provisions para sa Phi­lippine Economic Zone Authority (PEZA) locators.

Noong 2016, nagtala ang IT-BPM industry ng tinatayang 1.15 milyong dagdag empleyo na nagbunga ng $23 bilyong kita ng gobyerno.

Kamakailan lamang­, nag-ulat din ang Department of Labor and Employment na nananati­ling pinakamalaking job opportunity sa bans­a ang BPO industry­ base sa online job applications­ na nakukuha nito sa PhilJobNet

“Isa ang BPO industry­ sa malalakin­g job generators dito sa atin. Layunin nating maresolba ang patuloy na kawalang trabaho sa bansa kung kaya’t minabuti nating mapanatil­i ang tax incentives ng sektor na ito,” ani Angara.­