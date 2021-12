Tuloy ang Pasko!

Kahit pandemya, walang makakapigil sa atin na mag-celebrate ng Pasko. Kung noong nakaraang taon ay hindimasyadong ramdam ang Christmas spirit dahil samatinding takot sa virus at halos ayaw nating lumabas ngbahay, ngayon na medyo mabuti ang sitwasyon, buhay nabuhay na uli ang mga mall na paboritong pasyalan ngpamilya.

Bagamat marami ay ‘out of town’ ang peg, may ilan namas gustong mag-stay na lang sa bahay para tipid.Malaking bagay ang nauusong mga bancheto at al frescodining na mas ligtas puntahan. Kung tinatamad namagluto, go lang sa mga food fair na nagkalat ngayon samaraming lugar. Isang patok na kainan sa Cainta, Rizalay ang StrEAT market sa may Sta. Lucia Grandmall dahilinilapit na mismo sa mga tao ang pagkain na bukod samasarap ay mura pa. Mahaba ang pila sa tindahan ngKorean corn dog at milk tea. Sa presyong ₱100 aymabubusog ka na.

Sari-sari ang pagkain na pwedeng pagpilian gaya ng sizzling steak, grilled seafoods, ramen at ice cream para sa mga bagets na bet ang malamig na dessert. Siyemprehindi mawawala ang bibingka at puto bumbong nakasama sa tradisyon ng Paskong Pinoy.

Nakadagdag pa sa ‘happy vibes’ ang malamig na simoy nghangin na sinasabayan nang pangangaroling ng mga bata.Parang hindi na yata uso ngayon ang mga makalansing napinitpit na tansan at tambol na madalas gamitin napampaingay noon. Pero kahit wala sa tono at malinglyrics, enjoy na makarinig ng mga Christmas carol.

Ngayong nalalapit na Noche Buena, hindi kailangangmaging bongga ang hapag-kainan. Kahit simple aypwedeng maging masaya ang salu-salo sa loob o labasman ng bahay. Una sa lahat ay magpasalamat sa mgabiyaya. Sabayan nang kwentuhan at biruan ang salu-salo. Magpa-games gaya paborito ko na Tongue Twister na’Pasko, Paksiw’, ‘Minekaniko ni Moniko ang makina ngmanika ni Monika’. Ang laro na ito ay sobrangnakakatawa dahil siguradong may magkakamali sa paulit-ulit na pagbigkas ng mga salita.

‘Wag nating hayaan na tuluyang mabura ang mga bagayna nagpapasaya sa atin. Magbigayan at magmahalan nasiyang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas sa atinglahat!

Maaari kayong mag-share ng inyong hindi makakalimutang trip, happenings at kung ano-anu pang nagpapasaya sa inyo at atin itong ilalathala. Mag-email viel0715_2000@yahoo.com at sundan ang aking mga ganap sa FB at Twitter.