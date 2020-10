Tuloy ang laban para sa nasa laylayan

Kaliwa’t kanan ang mga programa ni VP Leni Robredo at ng Tanggapan para sa mga frontliners, pati na mga pinakaapektado ng pandemya. Dire-diretso rin ang pakikipag-ugnayan natin sa parehong pribado at pampublikong sektor para makalikom ng mga ayuda na makakatulong sa iba’t iba nating programa.

Sa kabila ng mga inisyatibo natin para sa mga frontliners gaya ng Free Shuttle Service at Free Dormitories sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas; mga programa natin para makatulong sa kabuhayan sa pamamagitan ng Bayanihanapbuhay at Community Mart; pati na mga pagtulong sa mga guro, magulang, at mag-aaral sa Distance Learning, hindi rin tayo tumigil sa nauna nang mga programa sa ilalim ng Angat Buhay.

Nitong linggo nakapag-turnover tayo ng iba’t ibang tulong para sa ating mga Angat Buhay partners mula sa iba’t ibang lugar sa ating bansa. Panandalian mang naantala ang ating pagbisita sa mga komunidad na nasa laylayan, hindi po kami tumigil sa paghahanda ng tulong na maiaabot na hindi lang simpleng dole-out. Gaya ng laging sinasabi ni VP Leni, ang mga programa ng Angat Buhay ay nakatuon para magbigay ng kakayahan sa ating mga kababayan na sila mismo ang makapagpabago ng kanilang pamumuhay at pagbutihin pang lalo ang kanilang kinabukasan.

Ang Angat Buhay livelihood project na nai-turnover sa Bagumbayan, Sultan Kudarat; Banga, Aklan; at Irosin, Sorsogon ang ating trinabaho ngayong linggo. Sa mga programang ito, tayo ay nagbigay ng tulong sa mga komunidad para makapagsimula o lumago ang mga kabuhayang maari nilang pagkakitaan sa kani-kanilang mga lugar. Nagpadala tayo ng suporta para sa dagdag kaalaman at kagamitan sa organic farming, goat production, pina fabric production, pati na mga manininda ng lutong pagkain, gulay, at iba pa. Sa pakikipagtulungan ng mga LGU sa mga lugar na ito, mas marami tayong kabayayan na nabibigyan ng serbisyo, at mas maraming pamilya ang nabibigyan ng pag-asang makabangon muli.

Sa unang pagkakataon din ay nag-live Facebook turnover tayo para mas marami pang makaalam na maliban sa mga frontliners, stranded persons, at iba pang pinagtutulung-tulungan nating tulungan sa panahon ngayon, mayroon pa din tayong mga kababayang nasa pinakamaliliit, pinakamalalayo, at pinakamahihirap na komunidad na nagsusumamo ring mabigyan ng pansin. Kaya ko rin ito kinukuwento rito para huwag tayong tumigil magtulungan dahil mahaba pa ang laban, malalim ang sugat na dala ng COVID19, pero mas malalim pa rin ang dulot ng kahirapan.

Sabi nga ni VP Leni noong turnover, “Ito po’ng pag-Facebook live namin ngayong hapon is to give you a glimpse of what kinds of projects OVP does. Kasi in the past few months ang nakikita po ninyo ang aming COVID19 relief operations, but we think opportune time na po ito para mabalikan natin ang mga dating communities na gusto nating tulungan, na tingin natin very timely kasi ngayong panahon ng pandemic, maraming-marami ang nangangailangan ng tulong pagdating sa kabuhayan.”