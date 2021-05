Tuloy ang board exam ng mga guro

Nitong nakaraang Pebrero 24, naghain po tayo ng Senate Resolution No. 661 tungkol sa sunod-sunod na kanselasyon ng schedule ng iba’t ibang mga board examination sa bansa at para alamin ang plano ng Professional Regulation Commission (PRC) sa gitna ng “new normal”.

Nabahala po tayo sa hindi matapos-tapos na mga sulat at mensahe sa atin sa social media tungkol sa problema ng mga bagong graduate na hindi makapag-apply ng trabahodahil sa kawalan nila ng lisensya mula sa PRC.

Noong ika-15 ng Marso, pormal po tayong nagpadala ng liham sa PRC para kunin ang kanilang posisyon sa ating Senate Resolution No. 661 gayundin ang mga tanong na ating nakalap mula sa ating mga kababayan tungkol sa kanselasyon at re-scheduling ng mga board exam dahil sa pandemya.

Apektado na po kasi ang trabaho ng mga manggagawangpropesyunal na wala pang lisensya tulad ng mga inhinyero, master plumber, arkitekto, pharmacist, nurse, accountant at lalo na po ang ating mga guro.

May mga guro po kasing part-time o “provisional” angstatus ng kanilang employment sa DepEd. Matatandaangnagbigay lang ng 5 taong palugit ang K-12 Law sa mga Senior High School Teacher na gustong makakuha ng permanenteng item sa public school. Kapag hindi pa sila nakapag-board exam at nakakuha ng lisensya, hindi po sila makakapag-renew ng kontrata at tiyak na mawawalansila ng trabaho.

Tila nagising naman po ang PRC sa matagal nitongpananahimik sa hindi matapos-tapos na mga komento at isyung ibinabato ng mga bagong graduate at kanilangmga magulang lalo na sa kanilang Facebook page na puro mga anunsyo na lang ng kanselasyon ng mga board exam ang laman.

At sa wakas, noon poong ika-12 ng Abril, nakatanggap po tayo ng paliwanag mula sa PRC tungkol sa plano nila at mga hinaharap na balakid sa pagsasagawa ng board exam. Inusisa rin po natin ang posibilidad namakapagsagawa ng mga computer-based exam tulad ng matagal nang ginagawa ng Civil Service Commission.

Natuklasan po natin na kahit po pala ipinag-uutos ito sa PRC Modernization Act of 2000, halos walang umusad na plano ang PRC para sa computerization dahil na rin sa kakulangan ng pondo.

Napag-alaman din po natin na nakansela palang lahat ang inaasahang 83 mga board exam noong 2020 maliban sa Physician Licensure Examination. Ngayong 2021, mulingnag-schedule ang PRC ng 111 mga board exam subalitmahigit 30 na ang muling nakansela at na-reschedule sa huling bahagi ng 2021 at sa susunod na taon.

Kasama po sa nakansela sa ikatlong pagkakataon ang Licensure Examination for Teachers o LET dahilipinagbabawal pa rin ang pagsasagawa ng mga large-scale licensure examination. Nangunguna po kasi ang LET sa may pinakamaraming examinee sa buong Pilipinasna umaabot ng mahigit 350,000 kada taon.

Kung hindi rin po sa pangangalampag natin, hindi pa mag-aanunsyo ang ahensya ng bagong schedule para saCertified Public Accountant Licensure Examination oCPALE. Inabot naman ng mahigit isang buwan bagomaglabas ang PRC ng bagong mga schedule para sa LET.

Noong nakaraang Biyernes, nagpalabas na ang PRC ng schedule para sa LET. Base po ito sa suhestyon natin sa SRN 661 na damihan ang mga examination date para tiyaking masusunod ang mga health protocol.

Magsasagawa po ng LET sa mga sumusunod na datos:September 26, 2021, January 2022, March 27, at June 26, 2022. Inaasahang may kabuuang 172,239 mga guro angkukuha ng pagsusulit.

Bilang inyong empleyado sa Senado, patuloy po nating aaksyunan ang inyong mga hinaing at mga reklamo lalona po ngayong humaharap tayo sa maramingpagbabagong dulot ng COVID-19.

Mula sa pagiging “Tesdaman” noong pinamunuan natin ang tech-voc sector sa bansa at “Mr. Trabaho” mula pa noong 2016 bilang Chairman ng Senate Committee on Labor, mabilis na pag-aksyon naman po ang tugon natin ngayon para muling makabangon ang ating ekonomiya at lipunan.

Sa bigat ng mga hamong dala ng COVID-19, kailangan po tayong lahat na umaksyon at makakaasa po kayongpatuloy tayong magiging AKSYONMAN ng bayan ngayonat sa mga darating na panahon.

senatorjoelvillanueva@yahoo.com