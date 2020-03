Tulong sa mga Manggagawa

Pinakaapektado po sa enhanced community quarantine sa buong Luzon ang mga manggagawa sa pribadong sektor, sa gobyerno at lalong-lalo na po ang mga kababayan nating nasa impormal na sektor.

Bagamat ang buong bansa ang dumaranas sa coronavirus crisis sa ngayon, doble pasakit po ito sa mga Pilipinong nabubuhay sa arawang kita sa pinapasukang trabaho o sa kanilang pinapatakbong negosyo.

Kaya kinikilala po natin ang ating mga LGU hindi lang sa NCR kundi sa iba’t ibang syudad at munisipyo sa kalakhang Luzon sa kanilang pagkamalikhain sa pagtugon sa hinaharap nating health emergency lalo na po sa paghahatid ng mga food pack katuwang ang DSWD at mga non-government organization sa ating mga kababayang mahigit isang linggo nang naka-stay-at-home.

Saludo po tayo sa ating mga frontliner lalo na sa mga medical staff, cashier, driver, skeletal force ng gobyerno, pulis, sundalo at mga social worker na kailangang lumabas ng bahay para hindi maantala ang pagbibigay ng mga lubhang kailangang mga serbisyo publiko.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Labor and Human Resources Development, patuloy po tayo sa pakikipag-ugnayan sa DOLE, Civil Service Commission, Commission on Audit, Department of Budget and Management at Department of Finance para makapaglatag ng mga klarong panuntunan at angkop na mga programa para sa kapakanan ng lahat ng ating mga manggagawa.

Nakipag-ugnayan po tayo sa CSC, COA at DBM para sa pagbalangkas ng panukala o joint circular para magtuloy-tuloy ang sahod ng nasa 660,000 na mga job order (JO) at contract of service (COS) sa gobyerno sa gitna ng umiiral na enhanced quarantine.

Kaugnay nito, nananawagan po tayo sa ating mga ahensya, SUC, at lahat ng mga opisina ng gobyerno na kilalanin ang kanilang mga kontrata sa mga manpower agency para tuloy-tuloy din ang sweldo ng mga security guard at janitor na hindi sakop ng bagong joint circular.

Nalulungkot po tayo na sunod-sunod ang kaso ng COVID-19 na humahantong pa sa pagkasawi ng ilan nating mga medical personnel. Nakikiramay po tayo sa kanilang mga pamilya. Nakahanda po tayong isumite ang panukala para mapalawig ang hazard pay at iba pang mga benepisyo ng ating mga bayani ngayon – ang ating mga frontliner laban sa COVID-19.

Nakikipagtulungan din po tayo sa DOLE para mabigyan ng ayuda ang mga manggagawa sa pribadong sektor lalo na po ang mga kontraktwal. Nagpapasalamat po tayo sa mabilis na pagtugon ng ahensya at sa agaran nitong pagbibigay ng one -time P5,000 cash assistance sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program (AMP).

Ipinapatupad na rin po ang TUPAD Baranggay Ko, Bahay Ko Disinfection/Sanitation Project kung saan mabibigyan ng sampung araw na trabaho ang mga kababayan nating nasa informal economy na pasasahuran ng minimum wage. Ilan lang po ang TUPAD at AMP sa mga sinuportahan nating programa ng DOLE at binigyan ng mas malaking alokasyon sa 2020 budget.

Sa tulong po ng ating mga kasamahan sa Senado, nailapit din natin ang hinaing ng ating mga kababayan at negosyante sa Department of Finance para palawigin ang deadline sa pagsusumite at pagbabayad ng 2019 Annual Income Tax Returns at iba pang mga buwis. Sa halip na sa April 15 ang deadline, nagdagdag po ng isang buwang palugit ang BIR.

Kahanga-hanga naman po ang ipinapakitang malasakit ng business community sa kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong sweldo sa buong panahong naka-quarantine ang kanilang mga manggagawa at pagbibigay ng mas maagang 13th at 14th month pay.

Samantala, nakatakda pong magdaos ng special session ang Senado ngayong araw para bumalangkas ng batas para tulungan ang ating pamahalaan sa pagtugon sa coronavirus crisis. Makikiisa po tayo at nakahanda po tayong magbigay ng ating mga panukala lalo na po sa paglalaan ng dagdag na pondo para sa trabaho, kabuhayan at subsidiya sa mga pinakanangangailangan nating mga kababayan.

Kung mayroon po kayong katanungan tungkol sa inyong mga karapatan at mga benepisyong dapat matanggap bilang manggagawa, i-dial n’yo lang po sa inyong mobile phone ang 24/7 DOLE Hotline 1349.

***

Taus-pusong pasasalamat po sa lahat ng nakiramay sa aming pamilya sa pagpanaw ng aming minamahal na Nanay, Sis. Dory Villanueva. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus.

