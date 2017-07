Tulong sa Marawi usad-pagong sa red tape

Inamin ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mabagal na paghahatid ng tulong sa mga bakwit mula sa Marawi City dahil sa problema sa pondo at sa mahabang proseso ng burukrasya.

Dismayado si DSWD Undersecretary Hope Hervilla sa umiiral na sistema sa gobyerno kaya’t nabibitin aniya ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng giyera.

“Even though how much you want to really help promptly… the bureaucratic processes, talagang nakakasakit sa puso,” pag-amin ni Hervilla.

Tinukoy ng opisyal na bagama’t may aprubado ng pondo, hindi agad naipalalabas ang pera at sadyang mabagal ang pagproseso ng mga dokumento.

Para kay Hervilla, mabigat sa puso na makita ang mga kababaihan at bata na gusto nang makabalik ng kanilang mga tahanan sa gitna ng patuloy pa ring giyera laban sa Maute Group.

Nahihirapan na aniya kasi ang mga bakwit sa kanilang kalagayan sa mga evacuation center.

“I saw the devastation and helplessness of our people, especially women and children. It’s hard to live in evacuation centers, and much harder when you don’t have a single centavo to buy food and you are very dependent on relief assistance from the government,” ani Hervilla.

Kaya umapela ang opisyal sa gobyerno na dagdagan at bilisan ang pagpapalabas ng pondo para ayudahan ang mga bakwit.

“Give us more budget, shorten the bureaucratic process, and let the people participate. We do not want a government that is not being felt by your people,” giit nito.