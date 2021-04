Tulong puhunan para sa kabuhayan

Marami na tayong kuwentong narinig tungkol sa mga negosyanteng nagtagumpay kahit ‘di nakatapos ng kolehiyo. Mayroon pa ngang nagtatrabaho lang dati bilang salesgirl, ngunit umangat at naging may-ari ng pinakamalaking bookstore sa bansa.

Sa panahon ng pandemya, lumabas ang natural na abilidad ng mga Pinoy sa pagnenegosyo. May mga nagtagumpay at mayroon din namang nabigo.

Sa Albay, usap-usapan ang lumagong negosyo ng dalawang magkakaibigan mula sa bayan ng Bacacay. Graduating HRM student ang isa, samantalang ang partner niya ay marine transportation graduate. Gamit ang maliit na puhunan, nagtayo sila ng munting pizza business na tinangkilik ng maraming customer ngayong pandemic. Isa dito ang Choco Pili Pizza na hango sa pamosong produkto ng Bicol.

Ang tagumpay ng dalawang magkaibigan sa Bacacay ay inspirasyon para sa maraming Bicolano. Naniniwala akong kaya itong tularan ng ating mga kababayan kung may magbibigay sa kanila ng puhunan upang palaguin ang maliit na negosyo.

Isa ang Ako Bicol Party-list sa mga organisasyong nangunguna sa pagbibigay ng puhunan upang makapagtayo ng maliit na negosyo ang ating mga kababayan. Naglaan po ang AKB ng P20 milyon sa proyektong ito katuwang ng Sustainable Livelihood Development (SLD) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Sa pamamagitan ng pondong ito, maaari tayong makapagbigay ng tig-P15,000 puhunan sa 1,300 na mapipiling pamilya sa Bicol region. Maaari itong gamitin upang magtayo ng food cart, pastry, loading o padala business at negosyong patok ngayong tag-init. Kung mayroon kayong ibang ideyang pang-negosyo na sa tingin niyo’y tatangkilikin ng masa, handa po namin kayong suportahan.

Layunin namin ng aking kasama na si Congressman Alfredo Garbin, Jr. na mapalago ang arawang kita ng ating mga kababayan upang umangat ang kanilang pamumuhay kahit sa panahon ng pandemya.

Para sa mga benepisyaryo ng programa, kailangan pong magsumite ng kaukulang dokumento sa DSWD. Kapag nakumpleto ang requirements ay saka lamang ire-release ang perang puhunan sa negosyo.

Bukod sa SLD program ay abala rin ang inyong lingkod sa pamamahagi ng tool kits at tulong pangkabuhayan sa mga kapuspalad na Bicolano. Kamakailan lang ay nabigyan ng toolkits ang 96 scholars sa bayan ng Malilipot, Albay mula sa Ako Bicol Party-list at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). Ito’y matapos ang kanilang pagsasanay sa kursong Electrical Installation Maintenance (EIM), Preparing and Cooking Hot Meals at Bread Making.

Kasama sa mga kagamitang ipinamahagi ay mga bread ovens at tools para sa pagkumpuni ng sirang appliances.

Muling nagpapasalamat ang inyong lingkod sa TESDA sa pagiging katuwang ng Ako Bicol sa patuloy na pagtulong at pagsasanay sa ating mga kababayan upang magkaroon sila ng maayos at disenteng hanapbuhay. Salamat din sa DSWD na ating partner sa pagkakaloob ng puhunan sa maliit na negosyo ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli mga kababayan kong Bicolano.