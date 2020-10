Tulong pangisdaan at agrikultura sinusulong ng AKB

Upang matulungan ang sektor ng pangisdaan, nakiusap ang inyong lingkod sa regional office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa agarang pag-release ng mga bangka at fingerlings na hiniling ng Ako Bicol party-list sa ahensiya kamakailan.

Mahalaga kasi ang tilapia fingerlings para sa ating mga kababayan sa iba’t-ibang panig ng Bicol Region upang maitaguyod ang kanilang kabuhayan na labis na naapektuhan ng pandemyang dulot ng COVID-19.

Ang pamamahagi ng bangka at fingerlings ay bahagi ng “Tabang sa Kabuhayan: Tarabangan Caravan” program ng AKB na ang layunin ay tulungan ang mga Bicolano sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kabuhayan.

Naniniwala ang inyong lingkod na upang umusad ang ating ekonomiya, kailangang palakasin ang sektor ng pangingisda. Bagama’t malaki ang naiaambag ng agrikultura sa ating Gross Domestic Product, hindi naman nagpapahuli ang kontribusyon ng sektor ng pangingisda.

Isa po iyan sa mga dahilan kung bakit natin isinusulong ang paglikha ng Department of Fisheries and Aquatic Resources. Katuwang po natin sa pagsusulong ng panukala si Congressman Alfredo Garbin, Jr. Hindi kasi maikakaila na napakayaman ng Pilipinas sa marine resources dahil isa tayong archipelago. Katunayan, noong 2010, ang Pilipinas ay pangatlo sa producer ng aquatic plants at ika-sampu sa producer ng isda, crustaceans at mollusks sa buong mundo.

Kailangan po ng Pilipinas na masiguro ang food security, partikular ang sapat na supply ng isda at iba pang fishery products, dahil higit 100 milyon na ang populasyon ng bansa at patuloy itong lumolobo bawat taon. Kung malilikha ang kagawaran para dito, maihahanda at maipapatupad ang komprehensibong National Fisheries Industry Development Plan.

Umaasa ako sa suporta ng BFAR sa aking panukalang batas. Nagkaroon ng courtesy call ang AKB sa kanilang regional office sa Camarines Sur nitong nagdaang araw. Bumisita rin po ang AKB sa Department of Agriculture upang personal na magpasalamat kay DA Regional Director Rodel P. Tornilla sa mga ibinigay na farm equipment, garden tools at mga binhi ng gulay na naipamahagi na sa mga nangangailangan nating kababayan sa Bicol.

Inaasahan din ng Ako Bicol ang panibagong batch ng garden tools at vegetables seeds mula sa DA upang maipamahagi sa iba’t-ibang paaralan sa Bicol Region, sa ilalim ng “Gulayan sa Eskwelahan” program ng AKB. Nakatanggap din ang partylist ng 75 marcotted pili trees na gagamitin sa darating na tree planting activities ng ating mga volunteers.

Asahan ninyong patuloy akong gagawa ng mga hakbang, sa abot ng aking makakaya, upang makatulong sa mga Bicolano. Malaking bagay din ang tulong ng mga opisyal ng gobyerno at pribadong sector. Pinatutunayan lamang nito na basta’t nagtutulungan ang bawat isa, kaya nating malampasan ang mga problema kahit sa panahon ng pandemya.