Tulong ng international community

Hindi pa man tayo nakakaahon sa patuloy na pinsala ng Covid-19, nagbabadya nang lumobo pang lalo ang kahirapan sa iba’t-ibang bahagi ng bansa dahil sa malagim na bakas na iniwan ng bagyong si Odette noong nakalipas na Huwebes (Dec. 16).

Ayon sa huling talaan, higit-kumulang sa 300 katao na ang namatay at nawawala, bukod pa sa bilyon-bilyong halaga ng pinsala na dinulot ng bagyo sa imprastraktura at kabuhayan ng mahigit dalawang milyong katao.

Nakakaiyak makita ang mga larawan ng malawakang pananalanta ni Odette mula sa timugang bahagi ng Luzon, sa Visayas at Mindanao, kasama na ang mga kilalang tourist destinations gaya ng Siargao, Bohol at Cebu.

At dahil tila simot na ang kaban ng bayan, higit na mas kailangan ngayon ang tulong ng mga international aid agencies at multilateral institutions gaya halimbawa ng United Nations (UN), European Union (EU), Japan International Cooperation Agency, United States Agency for International Development (USAID), Australian Agency for International Development (AusAID). Ilan sa mga ahensiyang ito ay minsan nang naging biktima ng pagmumura ni Pangulong Duterte.

Bagamat marami sa atin ang nagnanais lumuhod sa international community upang humingi ng donasyon para sa mga nasalanta, marami din ang nanggagalaiti dahil sinaid na pala ng Duterte administration ang kuwarta ng bayan, kasama ang emergency fund.

Malaking bahagi ng pondo na ito ay naubos dahil sa kapabayaan at korapsyon, kasama na diyan ang hocus-pocus na pag-angkat ng Covid-related supplies na pinadaan sa Pharmally.

Ito yung kumpanya na ang mga opisyal ay nagbilihan ng mamahaling mga sasakyan sa kasagsagan ng pandemya pero di makapagpakita ng maayos na financial documents at binayarang mga buwis na hinihingi sa kanila ng Senate Blue Ribbon Committee.

Gamit ang kanilang salapi, kung ano-anong kaso ang isinasampa ng mga ito upang pigilan ang kapangyarihan ng Blue Ribbon na ilabas ang katotohanan kung sino at ano ba ang mga nasa likod ng Pharmally.

Ito daw yung mga tao na ginamit sa ibang paraan at pansariling kapakanan yung matandang kasabihan na, “In every crisis there is an opportunity”.

***

Panahon ng lundagan

Ilang cabinet members na ni Pangulong Duterte ang umano’y nagbabalak nang lumabas o lumulundag papunta sa iba’t-ibang kampo ng mga tumatakbong presidente.

Pangunahin sa mga naulinigan nating pangalan ay sina DENR Secretay Roy Cimatu, MMDA Chairman Benhur Abalos, at nitong huli ay pati na rin si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Jr.

Mukhang iisang kampo ang patutunguhan ng tatlong ito kung saka-sakali man na totoo ang sapantaha ng isang kakilala na tumawag sa atin. Si Cimatu ay isang certified ‘genuine Ilokano.’

Itong si Abalos naman na ang tatay ay appointed judge noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay napipisil umano na maging campaign manager ng kampo ng UniTeam.

Maging sa loob ng Department of Foreign Affairs na pinamumunuan ni Locsin ay malakas din ang ugong na ang kanilang kalihim ay gusto nang “masibak” sa puwesto niya.

Ito ay matapos akusahan muli ni Locsin ang kapwa cabinet member na si Health Secretary Francisco Duque III ng panibagong “drop the ball” issue ukol sa pag-angkat sana ng P50 milyong halaga ng karayom. Ito ang pangalawang pagkakataon na hiniya ni Locsin si Duque sa publiko sa pamamagitan ng pagti-tweet.

Halos isang taon na ang nakalipas nang mag-tweet si Locsin na “someone had dropped the ball” kaugnay ng sana’y paunang delivery ng Pfizer vaccines sa Pilipinas. Marami ang nagsasabi na si Duque ang pinatatamaan ng kalihim ng DFA sa nasabing social media post.

Ayon sa isang miyembro ng kabinete na minsan nang nabikitima ni Locsin sa kanyang mga tweet, masyado nga naman mahalay tingnan na kapwa mo pa kalihim ang bumibira sa iyo sa harapan ng publiko.

Tila paraan na ni Locsin ito para masibak siya ni Duterte at magmukha na siyang oposisyon. Sa ganoon paraaan, available na siya for re-appointment at tuloy na naman ang lakwatsa sa buong mundo.

Kung magkaganon man, panigurado tayong amoy na amoy ni Duterte ang ganyang istilo. Hindi ba’t itong mga Locsin ay dati rin naman kaalyado ni former President Ferdinand Marcos?