Tulong mula sa Metro Manila

Noon at ngayon, ang pagiging mabuti at mapagbigay ang nanatiling pinakamagandang katangian ng mga Filipino, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Ang ating pagiging matatag sa kabila ng mga kalamidad at sakuna ay hindi lamang dahil sa mga preparedness campaign at mitigation measure ng pamahalaan kundi dahil din sa kasiguraduhang daragsa ang tulong mula sa iba’t ibang parte ng bansa sa panahon ng pangangailangan.

Ako ay labis na nagpapasalamat sa mga mayor ng Metro Manila at sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) para sa kanilang maagap na pagresponde sa aming­ imbitasyon na sila ay maging bahagi ng ‘Adopt a Municipa­lity Program’ at maging partner ng mga LGU sa Albay, sa gitna ng krisis na dala ng pagsabog ng Bulkang Mayon nga­yong simula ng taon. Noong nakaraang linggo, ang pamahalaang-siyudad ng Marikina at Parañaque ay nag-abot sa MMDA ng tse­keng nagkakahalaga ng P500,000.00 bawat isa, para sa mga apek­tado ng krisis sa Albay. Ang Malabon City naman ay nagbigay ng P1,000,000.00 samantalang ang Pasay City naman ay mag-aabot din ng P500,000.00. Ang mga sumusunod na financial assistance naman ay direktang ibi­nigay sa probinsya ng Albay: P1,000,000.00 para sa probinsya ng Albay mula sa San Juan City; P1,000,000.00 para sa Legazpi City mula Mandaluyong City; P500,000.00 mula sa Navotas City para sa Munisipyo ng Guinobatan; P300,000.00 mula sa Muntinlupa City para sa probinsya ng Albay; at P500,000.00 mula sa Las Piñas.

Ang mga ibang LGU ay nangako ring mabibigay ng tulong pinan­syal: ang City of Manila ay nangakong magbi­gay ng P500,000 habang ang Pasay City naman ay nagsabing mag-aabot ng P400,000.00 para sa Munisipalidad ng Sto. Domingo. Ang aking mabuting kaibigan na si Mayor Herbert Bautista ng Quezon City ay nangako ring magbibigay ng P1,000,000.00 sa bawat isa sa siyam na pinakaapektadong LGU sa Albay. Maliban sa suportang pinansyal, nakapagbigay din ng relief packages at medical assistance ang MMDA Road Emergency Group and Public Safety, Metro Manila Mayors Spouses Foundation Inc. at ang mga City Disaster and Risk Reduction Management Office ng San Juan, Parañaque, Ma­labon, Mandaluyong, Quezon City, Taguig, Valenzuela at Muntinlupa (146 personnel at 35 vehicles, kasama na ang mga ambulansya at fire truck).

Bilang Overall Crisis Manager ng Mayon Operations, taos-puso akong nagpapasalamat sa mga mayor ng Metro Manila at sa MMDA na pinamumunuan ni Chairman Danny Lim at General Manager Jose Garcia para sa kanilang masugid na pagsuporta sa aming panawagan na magtulungan para makapag-bigay ng tulong at serbisyo sa mga biktima ng krisis na dala ng pagputok ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Tunay ngang makakahanap tayo ng tulong mula sa ating mga kapatid na Filipino sa mga panahon ng ating pangangaila­ngan.